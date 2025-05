Cor 12:17 «Stagione al via ma Alghero non parte» Nuovo campanello d´allarme lanciato da Marco Lombardi, referente regionale Mio Italia: il litorale di San Giovanni trattato come una discarica a cielo aperto. Lamentele dei titolari di attività



ALGHERO - «Litorale di San Giovanni sempre più una discarica a cielo aperto e balneari ancora in attesa dei permessi per poter piazzare le proprietà attività ricettive. Ogni anno la stessa storia». E' Marco Lombardi, referente regionale Mioitalia, a riportare all'attenzione dell'amministrazione pubblica comunale quelle che definisce «gravissime mancanze» con la stagione turistica ormai avviata.



«Quest'estate il litorale di San Giovanni poteva essere almeno liberato dalla maggior parte di posidonia spiaggiata da anni, invece ci ritroviamo con tutta la spiaggia invasa sino ad arrivare alle prime attività turistiche del lido. Questa situazione continua a portare malesseri nel settore turistico e di ospitalità, che Alghero e i suoi abitanti cercano di migliorare con segnalazioni e quant'altro, senza mai ottenere nessuna attenzione al riguardo. Mi auguro di sbagliarmi, ma questa sarà l'ennesima stagione di sofferenza che da anni ci regalano le nostre amministrazioni comunali e la regione. Alghero merita ben altro» chiude Marco lombardi (nella foto).