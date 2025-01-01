Cor 15:30 Mannarino, concerto ad Alghero Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, arriverà per una data in Sardegna l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero sul palco dell´Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia



ALGHERO - Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live nel 2026 con nuovi appuntamenti che da giugno a settembre lo vedranno calcare i palchi dei più importanti festival, a 3 anni di distanza dal suo ultimo tour estivo in Italia.



Il tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, arriverà per una data in Sardegna l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS), la rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory.



Mannarino si aggiunge al ricco cartellone in via di definizione con i già annunciati Caparezza, Claudio Baglioni e Litfiba. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 3 dicembre alle ore 14:00 online su Ticket One e dalle ore 11:00 di lunedì 8 dicembre nei punti vendita autorizzati.