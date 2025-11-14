Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Voci di donna, omaggia Amy Winehouse
Cor 14:15
Voci di donna, omaggia Amy Winehouse
Giovedì 20 novembre alle 20.30 la regina del soul bianco rivivrà al Teatro Verdi di Sassari nello spettacolo-concerto Io & Amy - Quello che avrei voluto dire a Amy Winehouse
Voci di donna, omaggia Amy Winehouse

SASSARI - Sarà un omaggio alla grande Amy Winehouse il secondo appuntamento con la fortunata rassegna Voci di donna, curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Giovedì 20 novembre alle 20.30 la regina del soul bianco rivivrà al Teatro Verdi di Sassari nello spettacolo-concerto Io & Amy - Quello che avrei voluto dire a Amy Winehouse. Sul palcoscenico Manuela Loi alla voce e la sua Soul Band formata da Virgilio Atzori al basso, Pier Paolo Cardia al pianoforte, Chiara Faedda e Valentina Scanu ai cori e la partecipazione straordinaria del percussionista dell’Orchestra di Piazza Vittorio Ernesto Lopez Maturell.

Lo show, del Teatro del Segno di Cagliari, è ideato e scritto da Paolo Putzu e interpretato da Stefano Ledda che ne è anche regista: il viaggio parte da una sala di registrazione della Island Records, l’etichetta di Amy Winehouse, ed è il flusso di ricordi di un uomo che ha vissuto il fulgore dell’incendio di luci e il baratro della tempesta di ombre che hanno circondato la vita e il talento della cantautrice britannica, morta a 27 anni come altri grandi artisti come Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Paul, il protagonista dello spettacolo, racconta il senso profondo di una colpa che non ha e che non ha forse mai avuto: un percorso tra i solchi della memoria e della musica che si riversa sulle tavole del palcoscenico come tra i tavolini di quel fumoso club degli esordi di una icona della musica mondiale, fino alla fama dell’Astoria Theatre di Londra.

La rassegna Voci di donna, alla sua 26esima edizione, si è aperta lo scorso 28 ottobre con il trascinante spettacolo “Caffè chantant” e un’applauditissima performance della cantante Alessia Desogus, capace di portare il pubblico nelle atmosfere della chanson francese e dei club di Chicago, passando con abilità dal jazz al pop. Il gran finale è previsto per il 25 novembre con il concerto di un pezzo di storia della musica italiana, Rita Pavone, la ribelle e anticonformista cantante sulle scene da oltre sessant’anni. I biglietti sono in prevendita online e al botteghino del Teatro Verdi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
17 novembre
«Ricatti e melma, Alghero regredisce»
17 novembre
«Mulas fuori, la maggioranza ne prenda atto»
17 novembre
Il Carignano del Sulcis incanta Merano



