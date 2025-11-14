S.A. 12:34 Studenti algheresi in concerto ad Alghero L’evento si terrà il 20 e 21 novembre alle ore 19,30 nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, dove gli studenti porteranno in scena due serate all’insegna della musica e della tradizione



ALGHERO - L’Istituto Comprensivo 2 di Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero e dell’Assessorato alla Cultura, Conoscenza e Innovazione, annuncia la seconda edizione del Festival in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. L’evento si terrà il 20 e 21 novembre alle ore 19,30 nella suggestiva cornice della Cattedrale di Santa Maria, dove gli studenti della nostra città porteranno in scena due serate all’insegna della musica e della tradizione.



Giovedì 20 novembre, si esibiranno i musicisti dell’Indirizzo Musicale della scuola secondaria di primo grado “G. Deledda”, che, alternandosi al pianoforte, clarinetto, chitarra e percussioni, in ensemble e performance solistiche, proporranno al pubblico un repertorio variegato, frutto del loro talento e del loro percorso di studio.



Venerdì 21 novembre sarà invece la volta dei coristi della scuola primaria di Maria Immacolata, de La Pedrera e del Sacro Cuore e delle giovani voci del Joves Ensemble del coro Polifonico Algherese.

Il Festival rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola, famiglie e comunità, ed un momento di crescita per gli studenti coinvolti, chiamati a condividere il proprio percorso artistico in un contesto pubblico e significativo. L’Istituto Comprensivo 2 e il Comune di Alghero invitano tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere i giovani musicisti della città.