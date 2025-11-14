Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloConcerti › Il duo pianistico Felicioni-Ridolfi al Canepa
Cor 18:17
Il duo pianistico Felicioni-Ridolfi al Canepa
Si chiude il 19 novembre la stagione dei Mercoledì del Conservatorio. In programma musiche di Šostakovič, Ravel e Stravinskij
Il duo pianistico Felicioni-Ridolfi al Canepa

SASSARI - Mercoledì 19 novembre alle 19 la sala Sassu ospiterà il concerto di chiusura della stagione concertistica “I Mercoledì del Conservatorio” 2025. I vincitori del Premio Eggman-Giangrandi 2024 Lorenzo Felicioni e Tommaso Ridolfi, duo pianistico, proporranno il Concertino op. 94 di Dmitrij Šostakovič, la Rapsodie Espagnole di Maurice Ravel nella versione per due pianoforti dell’autore e Le sacre du printemps nella riduzione per pianoforte di Igor Stravinskij. L’ingresso al concerto è libero.

Il duo Felicioni-Ridolfi, menzionato nel 2022 tra i finalisti del Premio nazionale delle arti per la musica da camera, ha vinto il premio Carles and Sofia Victory Award 2025 che vale una tournée in Spagna e Italia e una registrazione per l’etichetta KNS Classical. Sin dalla sua formazione, nel 2019, il duo ha partecipato a importanti rassegne concertistiche italiane ed estere, tra cui il Festival Tel-Hai International di Tel Aviv e il Pianofestival Twente in Olanda.

La stagione 2025 dei Mercoledì del Conservatorio ha proposto oltre 35 concerti nella sala Sassu del Canepa, e in due occasioni nella basilica del Sacro Cuore per i concerti d’organo, ospitando oltre cento musicisti tra allievi, docenti e ospiti esterni, proponendo gratuitamente ogni settimana appuntamenti musicali di generi diversi, dalla classica alla contemporanea, dal jazz all’elettronica.
