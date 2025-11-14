Cor 13:33 Tribù Teatrali mette in scena Dixie Martedì 18 novembre “Dixie! - un racconto jazz”, produzione che vede protagonista Michele Vargiu (testo e interpretazione) e un fantastico quartetto jazz - Luca Chessa al sassofono, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria



SASSARI - “Tribù Teatrali”, rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Associazione ArtsTribù e Farò Teatro, tingerà proprio di jazz il palcoscenico del nuovo Teatro Astra di Sassari in Corso Cossiga nr 5. Grande attesa per il secondo, ultimo ed attesissimo appuntamento in calendario: domani, 18 novembre si va in scena con “Dixie! - un racconto jazz”, produzione che vede protagonista Michele Vargiu (testo e interpretazione) e un fantastico quartetto jazz - Luca Chessa al sassofono, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria -, ensemble pronto a suonare dal vivo sino all’ultima nota per raccontare al meglio intuizione, idea e progetto e rendere la serata memorabile per sguardo e ascolto.



Il sipario si alzerà alle ore 20.45, mentre al mattino sarà proposto un matinée per gli studenti degli istituti superiori della città. Biglietti disponibili online e al botteghino del teatro nelle giornate di spettacolo. Il teatro inteso come luogo di storie, di confronto e incontro. Ma anche come spazio in cui rigenerarsi e ritrovare un autentico senso di comunità. Questi alcuni dei principi che dal 2015 animano e danno vita alla rassegna “Tribù Teatrali”, che negli anni ha portato a Sassari alcuni dei nomi più interessanti del teatro indipendente contemporaneo e che, dopo qualche stagione di stop, riprende oggi il suo viaggio ripartendo dal nuovo Teatro Astra con il supporto di Comune di Sassari e il contributo di Fondazione di Sardegna.