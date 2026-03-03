S.A. 13:00 Carlo Cottarelli in cattedra ad Alghero L’evento ha l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti concreti di lettura della realtà economica e sociale contemporanea. L´appuntamento venerdì 6 marzo all´Istituto Roth



ALGHERO - L’economista Carlo Cottarelli sarà ospite dell’Istituto Roth Piazza Sulis venerdì 6 marzo presso l’auditorium della sede centrale di via Diez dalle ore 09.00 alle 11.00. L’evento ha l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti concreti di lettura della realtà economica e sociale contemporanea. L’iniziativa coinvolge le classi quinte degli indirizzi tecnici e professionali che avranno l’opportunità di dialogare direttamente con uno dei più autorevoli esperti italiani in materia di finanza pubblica e politiche economiche.



L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto, durante il quale gli studenti delle classi quinte porranno domande su temi di grande attualità: le tensioni politiche e militari tra le maggiori superpotenze, la crescita economica, il ruolo dell’Europa e le prospettive occupazionali per le nuove generazioni.



Il prof. Cottarelli illustrerà i contenuti del suo ultimo lavoro: “Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro” con un linguaggio chiaro e accessibile, stimolando nei ragazzi una riflessione critica sull’importanza della consapevolezza economica nella vita quotidiana e nelle scelte future. L’incontro, grazie al progetto PESES, si inserisce in un percorso di apertura al territorio e di promozione della cultura economica come strumento di cittadinanza consapevole.



Nella foto: Carlo Cottarelli