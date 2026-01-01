S.A. 12:57 Mensa scolastica, nuovo bando a Sassari Tra le novità inserite nel progetto c’è la modernizzazione e l’efficientamento del servizio attraverso prenotazioni informatizzate. Oltre 14 milioni e mezzo in quattro anni, per assicurare a circa 4 mila persone tra alunni, insegnanti e personale scolastico oltre 600 mila pasti all’anno



SASSARI - Un investimento da oltre 14 milioni e mezzo in quattro anni, per assicurare a circa 4 mila persone tra alunni, insegnanti e personale scolastico oltre 600 mila pasti all’anno, con l’obiettivo dichiarato di garantire un servizio sempre più sostenibile e mirato alla valorizzazione delle produzioni locali. Sono i numeri del nuovo bando per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria che effettuano il tempo pieno e nei servizi educativi per la prima infanzia con mensa esterna. Il dirigente del competente settore dell’amministrazione comunale, Roberto Campus, ha pubblicato nelle scorse ore la nuova gara, il cui valore esatto è di 14 milioni, 592 mila e 528 euro. L’appalto durerà quattro anni, sarà prorogabile e sostituirà quello in vigore, che scadrà il prossimo luglio. Tra le novità inserite nel progetto c’è la modernizzazione e l’efficientamento del servizio attraverso prenotazioni informatizzate e menù elaborati secondo le linee guida nutrizionali nazionali e regionali. L’investimento comprende la preparazione dei pasti, il trasporto e la somministrazione nelle scuole indicate dal Comune.



«L’obiettivo è quello di garantire un servizio efficiente, sostenibile, in linea con le più recenti normative nazionali e con i criteri ambientali minimi previsti per la ristorazione collettiva», afferma l’assessora alle Politiche educative, Nicoletta Puggioni. «L’intero bando è stato pensato per valorizzare un servizio pubblico di qualità, attento non solo alla provenienza e al tipo di prodotti utilizzati, ma anche all’impatto ambientale e alla gestione consapevole delle risorse», aggiunge.

«Circa 4 mila persone, oltre 600 pasti all’anno all’insegna della sostenibilità e del coinvolgimento della filiera sarda», rimarca il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Sono numeri importanti, che confermano quanto la mensa scolastica sia un tassello fondamentale per garantire il diritto allo studio – conclude – e promuovere un’educazione alimentare basata su salute, sostenibilità e rispetto delle risorse».