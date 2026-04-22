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S.A. 13:00
Ad Alghero mensa sino a giugno nelle scuole
Per la Scuola Primaria il 5 Giugno e per le Scuole dell´Infanzia il 19 Giugno. La decisione è conseguente ad una fase di ascolto e concertazione, avviata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che ha voluto coinvolgere i genitori in un sondaggio sulle preferenze delle famiglie
Ad Alghero mensa sino a giugno nelle scuole

ALGHERO - L’Amministrazione Comunale comunica che per l'anno scolastico 2025-2026 il Servizio di Mensa Scolastica terminerà per la Scuola Primaria il 5 Giugno e per le Scuole dell'Infanzia il 19 Giugno. La decisione è conseguente sia ad una fase di ascolto e concertazione, avviata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, che ha voluto coinvolgere i genitori in un sondaggio sulle preferenze delle famiglie per il termine del Servizio Mensa per le Scuole dell'Infanzia, sia ad un momento di confronto e condivisione con i Dirigenti Scolastici dei tre Istituti Comprensivi cittadini, con i quali l’Assessora Raffaella Sanna ha interloquito per verificare le diverse possibili soluzioni in relazione alle esigenze dell’organizzazione scolastica.

Il sondaggio ha avuto valore consultivo ed è nato con l’obiettivo di ascoltare e rilevare in modo oggettivo il punto di vista dell'utenza ed acquisire elementi utili alla valutazione dell’Amministrazione. La definizione delle date di termine del servizio è stato quindi il risultato di un confronto costruttivo e di un clima collaborativo che ha prodotto un risultato che va nella direzione auspicata dalle famiglie. “Abbiamo trovato un punto di incontro positivo che tiene conto sia delle esigenze delle famiglie che delle necessità delle istituzioni scolastiche – riferisce l’Assessora Sanna – e siamo soddisfatti del risultato raggiunto, in linea con l'approccio dell’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto, che mette in primo piano la sinergia tra Amministrazione, Scuola e famiglie per offrire servizi sempre più al passo con i tempi”.
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