S.A. 20:41 Approvato calendario scolastico: si rientra il 16 settembre L’ultimo giorno è fissato invece per l’8 giugno 2027, ad eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno. I giorni di lezione saranno complessivamente 204



CAGLIARI - È stata fissata per il 16 settembre 2026 la campanella di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sardegna. L’ultimo giorno è fissato invece per l’8 giugno 2027, ad eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno. I giorni di lezione saranno complessivamente 204 (203 nel caso in cui si festeggi il Santo Patrono in un giorno della settimana). Lo ha stabilito la Giunta regionale che, su proposta dell'assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, ha approvato il calendario scolastico 2026-2027.



«Oggi abbiamo approvato il nuovo calendario scolastico – afferma l'assessora Portas –, uno strumento di pianificazione importantissimo per le famiglie, per gli studenti e le studentesse e per tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola, che potranno organizzare e coniugare i propri tempi di vita personale e il lavoro con congruo anticipo. L'obiettivo – prosegue l’esponente della Giunta Todde – è garantire la continuità didattica e il diritto allo studio, assicurando il rispetto dei 200 giorni minimi di lezione previsti dalla legge, ma cercando al contempo un equilibrio che favorisca il benessere di ragazze e ragazzi e insegnanti, e il rispetto di tutte le festività e dei tempi di lavoro e ripresa di quali necessita la scuola. In questa cornice regionale comune, resta salvo il ruolo dell’autonomia scolastica: ogni istituto potrà infatti adattare il calendario alle esigenze specifiche del proprio territorio».



Il calendario per l’anno scolastico 2026/2027 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti festività fissate dalla normativa statale:

Tutte le domeniche;

4 ottobre 2026 – Patrono d’Italia (L. 151/2025);

1° novembre 2026 – Festa di tutti i Santi;

8 dicembre 2026 – Immacolata Concezione;

25 dicembre 2026 – Natale;

26 dicembre 2026 – Santo Stefano;

1° gennaio 2027 – Capodanno;

6 gennaio 2027 – Epifania;

29 marzo 2027 – Lunedì dell‘Angelo;

25 aprile 2027 – Anniversario della Liberazione;

1° maggio 2027 – Festa del Lavoro;

2 giugno 2027 – Festa nazionale della Repubblica;



Festa del Santo Patrono (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione).



Sono individuate le seguenti ulteriori sospensioni:

Vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre 2026 e dal 2 al 5 gennaio 2027;

9 febbraio 2027: Martedì Grasso;

Vacanze pasquali dal 25 marzo al 27 marzo 2027;

30 marzo 2027 (martedì successivo al Lunedì dell’Angelo);

28 aprile 2027: Sa Die de sa Sardigna;

2 giorni a disposizione del Consiglio d'Istituto (1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico).