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S.A. 10:32
Ipsar Alghero sul podio al Contest Cocktail Wine
Si è svolta a Budoni la terza edizione del concorso regionale un appuntamento ormai consolidato che ha riunito studenti provenienti da tutta la Sardegna. Secondo e terzo posto per gli alunni algheresi
Ipsar Alghero sul podio al Contest Cocktail Wine

ALGHERO - Si è svolta nei giorni scorsi, presso la sede dell’IPSAR Costa Smeralda di Budoni, la terza edizione del concorso regionale “Contest Cocktail Wine”, un appuntamento ormai consolidato che ha riunito studenti provenienti da tutta la Sardegna in una sfida all’insegna della creatività, della tecnica e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’IPSAR di Alghero ha partecipato con entusiasmo, distinguendosi per l’elevato livello di preparazione e per l’approccio professionale dimostrato in ogni fase della competizione. A rappresentare l’Istituto sono stati gli studenti Enrico Carinelli, Davide Gesu e Paolo Onida, che si sono messi in luce per competenza tecnica, cura del dettaglio e capacità di interpretare in modo originale il tema del concorso.

I risultati ottenuti, con un prestigioso secondo e un significativo terzo posto, confermano il valore del percorso formativo intrapreso. Il concorso ha rappresentato molto più di una semplice gara: è stato un vero e proprio laboratorio di esperienze in cui i partecipanti hanno potuto confrontarsi con coetanei provenienti da contesti diversi, mettendo alla prova le proprie abilità in un ambiente dinamico e stimolante. La preparazione dei cocktail a base di vino ha richiesto non solo conoscenze tecniche ma anche sensibilità nella scelta degli ingredienti, equilibrio nei sapori e capacità di raccontare un’idea attraverso una creazione.

Questo importante traguardo testimonia l’impegno costante degli studenti e l’efficacia di una didattica orientata allo sviluppo di competenze concrete, spendibili nel mondo del lavoro. L’istituto si conferma così una realtà formativa attenta all’innovazione, capace di valorizzare i talenti e di accompagnare i giovani verso una crescita professionale consapevole e qualificata nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. Grande soddisfazione è stata espressa dalla scuola, che si congratula con gli studenti per l’eccellente risultato raggiunto, frutto di dedizione, passione e spirito di squadra. Un successo che rappresenta non solo un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica, ma anche un incentivo a proseguire con entusiasmo nel percorso intrapreso.
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