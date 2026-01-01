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Cor 19:57
Turismo Unesco: borsa internazionale sarda
L’iniziativa, che era stata anticipata dall’assessore Franco Cuccureddu alla scorsa edizione della BIT di Milano, si terrà ad Olbia, presso il Museo civico, dal 17 al 19 giugno 2026
Turismo Unesco: borsa internazionale sarda

CAGLIARI - E’ stato pubblicato l’avviso per selezionare gli operatori (sellers) che potranno partecipare alla prima Borsa internazionale del turismo rivolto ai siti Unesco, ma che vedrà coinvolti anche altri attrattori dello slow tourism: cammniri, rete escursionistica, borghi, ecc, organizzata dall’assessorato regionale del turismo. L’iniziativa, che era stata anticipata dall’assessore Franco Cuccureddu alla scorsa edizione della BIT di Milano, si terrà ad Olbia, presso il Museo civico, dal 17 al 19 giugno 2026 e sarà articolata in conferenze, presentazioni, sessioni operative B2B, fra circa 40 buyers ed oltre 100 sellers, e, nell’ultima giornata, in educational tour in diversi siti archeologici: Domus de Janas, Nuraghi, Tombe dei Giganti, Pozzi sacri, ecc. Gli operatori turistici interessati a partecipare potranno presentare la domanda sulla piattaforma SIPES entro il 27 aprile 2026.
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