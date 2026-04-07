S.A. 9:50 Raccolta sangue in piazza Porta terra Venerdì 10 aprile, dalle ore 8 alle ore 12, presso Piazza Porta Terra nei marciapiedi giardini Pubblici, sarà presente l´Autoemoteca con l´equipe medica dell´AVIS Provinciale



ALGHERO - L'AVIS Comunale di Alghero in collaborazione con l'Istituto Comprensivo n° 1 ed il centro trasfusionale di Alghero organizzano una raccolta di sangue venerdì' 10 Aprile 2026. Dalle ore 8 alle ore 12, presso Piazza Porta Terra nei marciapiedi giardini Pubblici, sarà presente l'Autoemoteca con l'equipe medica dell'AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città.