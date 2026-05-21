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Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › «Sanità, non bastano le rassicurazioni»
Cor 17:00
«Sanità, non bastano le rassicurazioni»
Così Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo le nuove dichiarazioni sul presidio sanitario algherese: Oggi Marino e Civile reggono grazie all’abnegazione dei professionisti sanitari, non certo per merito della politica
«Sanità, non bastano le rassicurazioni»

ALGHERO - «La risposta dell’Amministrazione sul futuro dell’Ospedale Marino è debole e non cancella i fatti. Se davvero fosse tutto sotto controllo, non saremmo davanti alle preoccupazioni espresse non solo dal consigliere Colledanchise, ma anche da Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Sanità». Così Fratelli d’Italia Alghero interviene dopo le nuove dichiarazioni sul presidio sanitario algherese.

«In Commissione abbiamo analizzato più volte i numeri raggiunti dal Marino sotto la gestione AOU, anche attraverso relazioni dettagliate che certificavano il successo della riorganizzazione voluta dal centrodestra. Numeri, interventi, specializzazioni e prospettive che oggi rischiano di essere compromessi dalle scelte scellerate della Giunta Todde». Per Fratelli d’Italia «non bastano rassicurazioni generiche su presunti confronti con ASL e vertici sanitari. Se l’Amministrazione avesse davvero garanzie solide, le avrebbe già portate in Consiglio comunale e spiegate chiaramente ai cittadini. Invece gli algheresi vedono servizi incerti, reparti sotto pressione, sale operatorie ferme, carenze di personale e il rischio concreto di uno svuotamento progressivo del Marino».

Durissimo l’affondo sulla Regione: «La sanità sarda targata Movimento 5 Stelle e campo largo è nel caos, mentre Todde continua a produrre annunci e Di Nolfo non riesce a incidere sulle scelte che riguardano il nostro territorio». «Aspettiamo che anche altri esponenti della maggioranza si rendano conto del disastro prodotto dalla linea grillina – conclude FdI –. Oggi Marino e Civile reggono grazie all’abnegazione dei professionisti sanitari, non certo per merito della politica regionale. Servono atti formali, garanzie scritte e il ritorno del Marino nella piena gestione AOU».
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