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Cor 15:55
«La sanità non è terreno di propaganda»
La replica alle dichiarazioni di Forza Italia e Fratelli d’Italia sul futuro dell’Ospedale Marino è firmata dall'Amministrazione comunale algherese nel suo complesso - sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza
«La sanità non è terreno di propaganda»

ALGHERO - «Le dichiarazioni di Forza Italia e Fratelli d’Italia sul futuro dell’Ospedale Marino dimostrano ancora una volta quanto una certa politica preferisca alimentare polemiche anziché approfondire realmente i temi di cui parla. Dal dialogo costante e costruttivo intercorso in questi mesi tra l’Amministrazione comunale, la ASL e i vertici sanitari emerge infatti un quadro ben diverso da quello descritto dal centrodestra. Forza Italia e Fratelli d’Italia farebbero bene a informarsi prima di lanciarsi in ricostruzioni allarmistiche e prive di fondamento». La replica è firmata dall'Amministrazione comunale nel suo complesso - sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza.

«All’Amministrazione è stato chiaramente garantito che il presidio del Marino continuerà a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per il territorio e che si sta lavorando proprio nella direzione del rafforzamento e della valorizzazione delle sue specificità sanitarie. Il confronto con la ASL è aperto e costante, così come l’attenzione verso il mantenimento e il potenziamento dei servizi strategici per Alghero e per tutto il territorio del Nord-Ovest Sardegna».

«È questo il metodo che riteniamo serio e utile alla città: dialogare con le istituzioni competenti, affrontare i problemi nel merito e lavorare per trovare soluzioni concrete, non utilizzare la sanità come terreno di propaganda politica permanente. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo fermo il principio secondo cui il Marino deve continuare a svolgere un ruolo centrale nella sanità territoriale, a tutela dei cittadini, dei pazienti e degli operatori sanitari» chiude la replica dell'amministrazione comunale algherese guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto.
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