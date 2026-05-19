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S.A. 18:33
Cardiologia h24: «impegno diventato realtà»
Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il ripristino totale del servizio di cardiologia ad Alghero, uno degli obiettivi indicati fin dall’inizio del mandato insieme al potenziamento di Pediatria in quadro più ampio di rafforzamento della sanità algherese
Cardiologia <i>h24</i>: «impegno diventato realtà»

ALGHERO – «Da un mese la Cardiologia dell’Ospedale Civile di Alghero è tornata operativa H24, sette giorni su sette. È un impegno che avevo preso e che adesso è diventato realtà. È un risultato importante per la città e per tutto il territorio: riportare la Cardiologia a piena operatività significa garantire il diritto alle cure e maggiore sicurezza a cittadine e cittadini». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il ripristino totale del servizio di cardiologia ad Alghero, uno degli obiettivi indicati fin dall’inizio del mandato insieme al potenziamento di Pediatria in quadro più ampio di rafforzamento della sanità algherese.

«Devo davvero esprimere grande soddisfazione e orgoglio per questo traguardo, frutto di un attento lavoro di squadra -sottolinea l'unico rappresentante di Alghero in Consiglio regionale-. Il mio ringraziamento va a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungerlo in particolare la dottoressa Luisa Pais, direttrice del reparto, che ha sempre tenuto fermo l’obiettivo, al capo dipartimento dott. Alessandro Tucconi, alla dirigenza della ASL 1 e alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero. Un ringraziamento va anche al sindaco di Alghero, all'assessora e commissione consiliare competente».

Il servizio è ritornato operativo H24 dopo tre anni e ora si attende l’arrivo, previsto in tempi celeri, di una nuova figura specializzata in cardiologia grazie a un concorso in essere: un passaggio fondamentale per consolidare e rendere strutturale il potenziamento a servizio del territorio. «Questa amministrazione ha ereditato un ospedale civile con reparti a mezzo servizio – spiega il capogruppo del gruppo Uniti per Todde-, quando mi sono candidato ho pubblicamente assunto il mio impegno affinché il servizio di cardiologia offerto alla città e al territorio venisse ripristinato totalmente: è con grande orgoglio che posso dire che, dopo due anni, abbiamo raggiunto questo obiettivo». Di Nolfo conclude: «Ho messo al centro della mia agenda politica la sanità algherese con grande determinazione perché credo sia nostro dovere garantire servizi efficienti e diritto alle cure a tutte e tutti. Continuiamo a lavorare con questo metodo: obiettivi chiari, impegni mantenuti, risultati concreti a beneficio di tutta la comunità».

Nella foto: Valdo Di Nolfo
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