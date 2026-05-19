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S.A.
17:17
Ambulatori Asl si spostano in via degli Orti
Dalla giornata di domani gli ambulatori degli specialisti verranno trasferiti dal III piano dell’Ospedale Marino al piano terra e al primo piano della Casa di Comunità di via degli Orti 93
ALGHERO – Nell’ambio del processo di graduale avvio delle Case di Comunità della Asl di Sassari, gli ambulatori di specialistica territoriale tornano in via degli Orti. Dalla giornata di domani gli ambulatori degli specialisti verranno trasferiti dal III piano dell’Ospedale Marino al piano terra e al primo piano della Casa di Comunità di via degli Orti, n. 93. Il trasferimento si inserisce nel processo di graduale avvio delle Case di Comunità della Asl di Sassari, che vede nel Nord ovest Sardegna l’attivazione di 3 Hub, rispettivamente a Sassari, Ozieri e Alghero, e 11 Spoke, rispettivamente al “Conti” di Sassari, a Porto Torres, Perfugas, Sorso, Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Ploaghe, Bonorva, Ittiri, Thiesi, Bono.