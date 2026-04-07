S.A. 13:26 Malore ad anziano: elisoccorso a Guardia Grande L´uomo è stato trovato riverso a terra nel cortile della sua abitazione, nei pressi di Guardia Grande. L´elisoccorso lo ha trasportato all´ospedale civile di Sassari



ALGHERO - Un anziano è stato soccorso stamane dai sanitari del 118 e subito dopo trasportato con un mezzo delll'elisoccorso al vicino ospedale civile di Sassari. L'uomo è stato trovato riverso a terra nel cortile della sua abitazione, nei pressi di Guardia Grande. Alcuni conoscenti non avendo sue notizie e non ricevendo risposte al suo contatto telefonico hanno dato l'allarme.