|
S.A.
13:26
Malore ad anziano: elisoccorso a Guardia Grande
L´uomo è stato trovato riverso a terra nel cortile della sua abitazione, nei pressi di Guardia Grande. L´elisoccorso lo ha trasportato all´ospedale civile di Sassari
ALGHERO - Un anziano è stato soccorso stamane dai sanitari del 118 e subito dopo trasportato con un mezzo delll'elisoccorso al vicino ospedale civile di Sassari. L'uomo è stato trovato riverso a terra nel cortile della sua abitazione, nei pressi di Guardia Grande. Alcuni conoscenti non avendo sue notizie e non ricevendo risposte al suo contatto telefonico hanno dato l'allarme.