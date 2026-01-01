S.A. 19:24 Focus su Secal e impianti sportivi da Europa Verde Si è tenuto il secondo degli incontri promossi da Europa Verde Alghero “Dibattito Civico” che ha visto come protagonista l’assessore al Bilancio e Programmazione di Alghero Enrico Daga



ALGHERO - Giovedì sera si è tenuto il secondo degli incontri promossi da Europa Verde Alghero “Dibattito Civico” che ha visto come protagonista l’assessore al Bilancio e Programmazione di Alghero Enrico Daga. L’incontro, che ha generato nuovamente una grande partecipazione di pubblico, è stato moderato dalla consigliera comunale Beatrice Podda, ed ha visto la partecipazione del sindaco Cacciotto, dell’assessora Ornella Piras e del consigliere comunale Giampietro Moro. Nella prima parte della serata Daga ha raccontato i suoi venti mesi di attività, di come avesse trovato la situazione appena insediato in amministrazione e di come sia intervenuto per sistemare le molte criticità e di quanto ancora ci sarà da fare per il futuro.



La sua relazione ha puntato l’attenzione su Secal e Impianti sportivi, suoli pubblici e spazi nuovi da destinare a uffici, Forte della Maddalenetta e Opera Lirica, investimenti su eventi sportivi e ritorni economici, Usi Civici, nuove assunzioni di personale compresi gli agenti della Polizia Locale, programmazione e riassetto della macchina amministrativa, Piano Strategico. La seconda parte della serata si è svolta con l’apertura del dibattito, il quale è stato animato da diversi interventi del pubblico, attento e curioso nel fare domande e ricevere risposte ed informazioni. Il Sindaco Cacciotto ha poi voluto fare l’intervento conclusivo, puntualizzando su alcune tematiche e proponendo alcune soluzioni. I lavori sono stati chiusi dalla consigliera Beatrice Podda, la quale ha dato nuovo appuntamento al 6 di Maggio con il prossimo “Dibattito Civico” che vedrà come protagonista l’ assessore comunale all’ambiente Raniero Selva.