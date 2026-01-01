S.A. 15:09 «Alghero allo sbando amministrativo e politico» È l’amara analisi del consigliere comunale della Lega, Michele Pais: «Il sindaco – evidenzia Pais – non sembra avere più il controllo né della sua Giunta né della stessa maggioranza, dove ormai ciascuno risponde solo a sé stesso»



ALGHERO - «Alghero oggi appare come una splendida nave lasciata in balia del mare, senza una guida, senza una rotta, senza nessuno realmente al timone». È l’amara analisi del consigliere comunale della Lega, Michele Pais, che «con estremo dolore denuncia una situazione di totale sbando politico e amministrativo». «Il sindaco – evidenzia Pais – non sembra avere più il controllo né della sua Giunta né della stessa maggioranza, dove ormai ciascuno risponde solo a sé stesso. La fotografia più evidente di questo caos è un Consiglio comunale costretto, dopo appena due anni di mandato, a riunirsi sistematicamente in seconda convocazione, come fosse l’assemblea di un qualsiasi condominio, incapace persino di garantire il numero legale per approvare atti fondamentali».



Secondo il consigliere della Lega, «nessun settore della città pare realmente governato. Non esiste un’azione concreta, tangibile, percepita dai cittadini. Esistono invece annunci, slogan, voli pindarici, progetti irrealizzabili e scenografie costruite per coprire il vuoto amministrativo». Pais cita la gestione della posidonia come «emblema dell’approssimazione e della propaganda». «Abbiamo assistito persino a immaginarie inaugurazioni di impianti di smaltimento della posidonia, utilizzate come fumo negli occhi per nascondere l’assenza di soluzioni vere». Ma le criticità, evidenzia, riguardano ogni ambito della vita cittadina: «Le politiche di sviluppo sono ferme, la manutenzione delle strade è inesistente, le opere pubbliche restano incompiute, i cantieri diventano eterni. Alghero vive sospesa, galleggia alla giornata, sperando semplicemente nel bel tempo».



«Persino su temi delicatissimi che riguardano le difficoltà economiche di tante famiglie – prosegue Pais – questa amministrazione sta dimostrando tutta la propria inadeguatezza. La rottamazione dei tributi comunali, fortemente voluta dalla Lega e dal centrodestra per venire incontro ai cittadini in difficoltà, non è ancora stata approvata perché il testo predisposto dall’amministrazione si è rivelato insufficiente e inadeguato, tanto da dover essere corretto, modificato e praticamente stravolto dal Consiglio comunale. Anche su un provvedimento di buon senso e di aiuto concreto ai cittadini si sono fatti trovare impreparati». «L’unica cosa realmente aumentata in questi anni – continua Pais – sono le tasse e il prelievo forzoso di denaro dalle tasche degli algheresi, insieme all’insopportabile proliferare incontrollato dei parcheggi a pagamento, senza che a questo corrispondano servizi adeguati o benefici concreti per la città».



Il consigliere della Lega ironizza poi sulla denominazione dell’assessorato all’Urbanistica: «Che venga chiamato ‘Assessorato all’immaginazione urbana’ è forse la rappresentazione più autentica di questa amministrazione. Un assessorato che ci si può soltanto immaginare, perché nella realtà non si vede. Ed è immaginaria, purtroppo, l’intera amministrazione cittadina». «Per l’amore che nutro per questa città – aggiunge Pais – sono sempre disposto a tendere la mano all’amministrazione, che regolarmente la rifiuta. E continua a fare peggio. Avessero l’umiltà di ascoltare, le cose andrebbero certamente meglio. Gli algheresi – conclude Pais – se ne sono ormai accorti. Alghero merita ben altro: una guida seria, presente, concreta e capace di governare davvero. Ogni volta che la sinistra ha amministrato questa città il risultato è stato lo stesso: divisioni, immobilismo e declino».



Nella foto: Michele Pais