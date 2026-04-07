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S.A. 15:35
La sfida di Piras: «connettiamo Nord ovest nel turismo»
Ornella Piras, assessora al turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero accoglie e condivide le riflessioni del Consorzio Golfo dell’Asinara sottolineando in particolare le straordinarie potenzialità dell’intero territorio e lavorando per un´offerta integrata
La <i>sfida</i> di Piras: «connettiamo Nord ovest nel turismo»

ALGHERO - L’assessora al turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Alghero accoglie e condivide le riflessioni del Consorzio Golfo dell’Asinara, che nei giorni scorsi ha fotografato il trend positivo per il turismo nel Nord Ovest della Sardegna [LEGGI], sottolineando in particolare le straordinarie potenzialità dell’intero territorio, «un’area - afferma - che si distingue per la ricchezza e la diversità del proprio patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico. In questo scenario, Alghero ribadisce il proprio ruolo strategico non solo come porta di accesso all’Isola, ma come elemento propulsore di un sistema territoriale ampio, capace di integrare costa ed entroterra in un’offerta turistica coerente, sostenibile e ad alto valore aggiunto. Il Nord Ovest della Sardegna rappresenta infatti un unicum in termini di biodiversità, identità culturali, tradizioni e attrattori naturali: dalle aree costiere alle zone interne, dai sistemi dunali e marini alle aree rurali, fino ai centri storici e ai patrimoni archeologici». Una ricchezza, questa, da valorizzare fondandosi su un approccio scientifico e sistemico, capace di mettere in relazione risorse ambientali e culturali con modelli avanzati di gestione della destinazione.

«In particolare - aggiunge Ornella Piras - la pianificazione turistica dovrà basarsi su strumenti di analisi dei flussi e della domanda, sull’applicazione di indicatori di sostenibilità e sulla definizione di strategie orientate alla tutela degli ecosistemi e alla qualità dell’esperienza turistica. Le più recenti evidenze nel campo dell’economia del turismo dimostrano che le destinazioni competitive sono quelle in grado di costruire narrazioni territoriali autentiche e integrate, valorizzando il capitale naturale e culturale come asset strategico. In questa direzione, il Nord Ovest Sardegna può sviluppare prodotti turistici innovativi legati al turismo esperienziale, lento e sostenibile: itinerari ambientali, percorsi enogastronomici, turismo culturale diffuso, attività outdoor e valorizzazione dei saperi locali».

Un elemento centrale per l'assessora al Turismo è rappresentato «dalla capacità di connettere i diversi territori attraverso una visione unitaria, superando frammentazioni e promuovendo un’identità condivisa. L’Amministrazione comunale di Alghero condivide l’idea di un modello di destination management territoriale che metta in rete istituzioni, imprese e comunità locali, favorendo processi di co-progettazione e governance multilivello. Particolare rilievo sarà dato alla sostenibilità, intesa non solo come tutela ambientale ma anche come equilibrio tra sviluppo economico e benessere delle comunità residenti. L’adozione di criteri ESG e di modelli di gestione responsabile delle risorse rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la resilienza del sistema turistico nel medio-lungo periodo. Il Nord Ovest Sardegna – sottolinea – è un territorio di straordinaria ricchezza e complessità, che deve essere raccontato e promosso nella sua interezza. La sfida è trasformare questa diversità in un punto di forza, costruendo un’offerta integrata capace di attrarre visitatori consapevoli e di generare valore diffuso». In un contesto internazionale caratterizzato da incertezze e cambiamenti rapidi, investire sulla qualità, sull’identità e sulla sostenibilità rappresenta la strategia più efficace per consolidare il posizionamento del territorio. «L’Amministrazione comunale - conclude Ornella Piras - rinnova il proprio impegno a lavorare in sinergia con tutti gli attori locali, affinché il Nord Ovest Sardegna possa esprimere appieno il proprio potenziale e affermarsi come destinazione di eccellenza nel Mediterraneo».

Nella foto: Ornella Piras
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