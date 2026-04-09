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S.A.
17:17
Salute donna: visite gratuite ad Alghero e Ozieri
Dal 22 al 29 aprile 2026 gli ospedali di Alghero e Ozieri saranno tra i 253 presidi italiani aderenti al network del Bollino Rosa, in cui saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi
ALGHERO - In occasione dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna, l’Asl di Sassari aderisce alla (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda ETS: una settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti in tutta Italia, rivolti alla popolazione femminile. Dal 22 al 29 aprile 2026 gli ospedali di Alghero e Ozieri saranno tra i 253 presidi italiani aderenti al network del Bollino Rosa, in cui saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra questi l’ospedale “Civile” di Alghero e il “Segni” di Ozieri.
L’impatto dell’(H) Open Week si misura anche nei numeri delle prestazioni erogate. Nel 2020, nonostante l’emergenza pandemica, sono stati offerti oltre 2.200 servizi gratuiti, di cui 1.639 visite e consulenze (71%) e 439 esami strumentali (19%). Nel 2025 le prestazioni hanno superato quota 13.300, tra visite, esami strumentali, consulenze telefoniche e attività di sensibilizzazione.
Un’offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.
“L’(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere. I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne”, dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS.
OSPEDALE “CIVILE” DI ALGHERO
SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA – Piano 2
Prenotazione: obbligatoria al numero 079/9955252 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle 14.30)
22 aprile: Ecografie Ginecologiche (Ambulatorio 1)
23 aprile: Visite per Counselling contraccettivo (Ambulatorio 1)
24 aprile: Visite uroginecologiche per incontinenza urinaria, prolasso, disturbi del pavimento pelvico e infezione urinarie ricorrenti (Ambulatorio Uroginecologia)
28 aprile: Consulenze dedicate alla valutazione della fertilità di coppia e all'orientamento nei Percorsi di PMA (Ambulatorio 1)
29 aprile: Visite dedicate alla gestione dei sintomi della menopausa e alla valutazione delle opzioni terapeutiche (Ambulatorio 1)
OSPEDALE “A. SEGNI” DI OZIERI
• SSD GINECOLOGIA – Piano 1, Padiglione
Prestazione: Visita Ginecologica ed Ostetrica + Ecografia office
Date: 22-23-24-27-28-29 aprile
Prenotazione: Obbligatoria al numero 079 779112 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00)
SC NEUROLOGIA - Piano 1, Padiglione A (Area "Ex Neurologia").
Prestazione: Screening per ictus con ecodoppler e Screening neuropsicologico con lo psicologo
Data: 23 aprile
Prenotazioni allo 079 779469 (dalle ore 10.00 alle 15.30) o via mail a barbara.nieddu@aslsassari.it (Screening per ictus con ecodoppler) e giulia.dettori@aslsassari.it (per Screening neuropsicologico con lo psicologo )
È necessario portare la documentazione clinica alla visita
SSD ONCOLOGIA
Evento: "Sotto il Cielo del Benessere"
L'iniziativa prevede un talk informativo e una passeggiata guidata che si svolgeranno interamente all'aperto
Data: 24 aprile
Orario e Ritrovo: Ore 09:30 raduno dei partecipanti presso il Boschetto “Prof. Manunta” ad Ozieri; a seguire partenza lungo l’ippovia e strada “Binzas de Mela” verso Pattada.
Alle ore 12:00 circa arrivo a Villa Logudoro per una conferenza all’aperto presso Casa Betania con attività ludiche dimostrative
SSD PEDIATRIA – Piano 1, Padiglione A (Area "Ex Neurologia")
Prestazione: Screening Obesità e Screening Diabete: valutazione antropometrica e Bmi; valutazione del normopeso, del sovrappeso e del rischio obesità; valutazione del rischio cardiovascolare con rapporto circonferenza vita e altezza e valutazione della pressione arteriosa, rischio per diabete con controllo della glicemia e della chetonemia su sangue capillare (con prelievo di goccia di sangue da dito)
Data: 29 aprile
Prenotazioni: Chiamare al numero 079 779235 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle 14.00)
SC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E URGENZA (Pronto soccorso – piano 1, padiglione c)
Attività: dal 22 al 29 aprile, sensibilizzazione e informazione in merito all’ambulatorio dedicato alla presa in carico delle vittime di violenza di genere, in cui viene garantito un punto di ascolto e un percorso assistenziale multidisciplinare.
Accesso: Le pazienti possono rivolgersi direttamente alla struttura del Pronto Soccorso per assistenza o consulenza
Per le attività all'interno dell’ospedale “Segni” di Ozieri il personale di vigilanza fornirà le indicazioni corrette su come raggiungere i reparti.