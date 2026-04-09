S.A. 17:17 Salute donna: visite gratuite ad Alghero e Ozieri Dal 22 al 29 aprile 2026 gli ospedali di Alghero e Ozieri saranno tra i 253 presidi italiani aderenti al network del Bollino Rosa, in cui saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi



ALGHERO - In occasione dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna, l’Asl di Sassari aderisce alla (H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda ETS: una settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti in tutta Italia, rivolti alla popolazione femminile. Dal 22 al 29 aprile 2026 gli ospedali di Alghero e Ozieri saranno tra i 253 presidi italiani aderenti al network del Bollino Rosa, in cui saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi. Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra questi l’ospedale “Civile” di Alghero e il “Segni” di Ozieri.



L’impatto dell’(H) Open Week si misura anche nei numeri delle prestazioni erogate. Nel 2020, nonostante l’emergenza pandemica, sono stati offerti oltre 2.200 servizi gratuiti, di cui 1.639 visite e consulenze (71%) e 439 esami strumentali (19%). Nel 2025 le prestazioni hanno superato quota 13.300, tra visite, esami strumentali, consulenze telefoniche e attività di sensibilizzazione.

Un’offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

“L’(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere. I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne”, dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS.



OSPEDALE “CIVILE” DI ALGHERO

SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA – Piano 2

Prenotazione: obbligatoria al numero 079/9955252 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle 14.30)

22 aprile: Ecografie Ginecologiche (Ambulatorio 1)

23 aprile: Visite per Counselling contraccettivo (Ambulatorio 1)

24 aprile: Visite uroginecologiche per incontinenza urinaria, prolasso, disturbi del pavimento pelvico e infezione urinarie ricorrenti (Ambulatorio Uroginecologia)

28 aprile: Consulenze dedicate alla valutazione della fertilità di coppia e all'orientamento nei Percorsi di PMA (Ambulatorio 1)

29 aprile: Visite dedicate alla gestione dei sintomi della menopausa e alla valutazione delle opzioni terapeutiche (Ambulatorio 1)



OSPEDALE “A. SEGNI” DI OZIERI

• SSD GINECOLOGIA – Piano 1, Padiglione

Prestazione: Visita Ginecologica ed Ostetrica + Ecografia office

Date: 22-23-24-27-28-29 aprile

Prenotazione: Obbligatoria al numero 079 779112 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00)

SC NEUROLOGIA - Piano 1, Padiglione A (Area "Ex Neurologia").

Prestazione: Screening per ictus con ecodoppler e Screening neuropsicologico con lo psicologo

Data: 23 aprile

Prenotazioni allo 079 779469 (dalle ore 10.00 alle 15.30) o via mail a barbara.nieddu@aslsassari.it (Screening per ictus con ecodoppler) e giulia.dettori@aslsassari.it (per Screening neuropsicologico con lo psicologo )

È necessario portare la documentazione clinica alla visita

SSD ONCOLOGIA

Evento: "Sotto il Cielo del Benessere"

L'iniziativa prevede un talk informativo e una passeggiata guidata che si svolgeranno interamente all'aperto

Data: 24 aprile

Orario e Ritrovo: Ore 09:30 raduno dei partecipanti presso il Boschetto “Prof. Manunta” ad Ozieri; a seguire partenza lungo l’ippovia e strada “Binzas de Mela” verso Pattada.

Alle ore 12:00 circa arrivo a Villa Logudoro per una conferenza all’aperto presso Casa Betania con attività ludiche dimostrative

SSD PEDIATRIA – Piano 1, Padiglione A (Area "Ex Neurologia")

Prestazione: Screening Obesità e Screening Diabete: valutazione antropometrica e Bmi; valutazione del normopeso, del sovrappeso e del rischio obesità; valutazione del rischio cardiovascolare con rapporto circonferenza vita e altezza e valutazione della pressione arteriosa, rischio per diabete con controllo della glicemia e della chetonemia su sangue capillare (con prelievo di goccia di sangue da dito)

Data: 29 aprile

Prenotazioni: Chiamare al numero 079 779235 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle 14.00)

SC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E URGENZA (Pronto soccorso – piano 1, padiglione c)

Attività: dal 22 al 29 aprile, sensibilizzazione e informazione in merito all’ambulatorio dedicato alla presa in carico delle vittime di violenza di genere, in cui viene garantito un punto di ascolto e un percorso assistenziale multidisciplinare.

Accesso: Le pazienti possono rivolgersi direttamente alla struttura del Pronto Soccorso per assistenza o consulenza

Per le attività all'interno dell’ospedale “Segni” di Ozieri il personale di vigilanza fornirà le indicazioni corrette su come raggiungere i reparti.