Cor 10:22 35° disastro Moby, Sardegna a Livorno Sono passati 35 anni dal 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno



CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna ha preso parte questa mattina alla cerimonia di commemorazione del disastro marittimo del Moby Prince. A rappresentare la presidente Alessandra Todde e tutta la Giunta è stata l'assessora dei Trasporti Barbara Manca. Sono passati 35 anni dal 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. A seguito dello scontro scaturì un grave incendio in cui persero la vita 140 persone tra passeggeri ed equipaggio.



«È un dovere delle istituzioni e della società civile ricordare quello che è stato il più grande disastro marittimo della marina mercantile italiana dal dopoguerra a oggi», commenta l'assessora dei Trasporti Barbara Manca. «Onorare la memoria delle 140 vittime, tra cui anche decine di cittadini sardi, significa rispettare la storia e stringersi intorno alle famiglie che da tantissimi anni si battono per accertare la verità di quanto avvenne quella notte», ha concluso l'esponente della Giunta regionale.