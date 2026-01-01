Cor 17:56 Scarlatti, Mozart, Chopin in sala Sassu Martedì 14 aprile alle 20.30, nella sala “Pietro Sassu” del Conservatorio Canepa di Sassari, il pianista Roberto De Leonardis sarà protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “I concerti di primavera” dell’Associazione culturale Ellipsis



SASSARI - Martedì 14 aprile alle 20.30, nella sala “Pietro Sassu” del Conservatorio Canepa di Sassari, il pianista Roberto De Leonardis sarà protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “I concerti di primavera” dell’Associazione culturale Ellipsis: Le grandi sonate per pianoforte, un viaggio musicale attraverso alcune tra le più importanti pagine del repertorio pianistico. Il programma della serata propone un raffinato percorso che attraversa epoche e stili, aprendo con tre sonate di Domenico Scarlatti: la Sonata in re minore K. 01/L.366, la Sonata in mi maggiore K. 162/L.21 e la Sonata in si minore K. 27/L.449. Seguirà la celebre Sonata in do maggiore KV 330 di Wolfgang Amadeus Mozart e il concerto si concluderà con una delle opere più intense del repertorio romantico: la Sonata n. 3 in si minore op. 58 di Fryderyk Chopin, capace di coniugare virtuosismo tecnico e profondità espressiva.



Roberto De Leonardis, pianista, docente e operatore culturale di riconosciuto prestigio nel panorama musicale italiano e internazionale, si è formato giovanissimo al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari sotto la guida di Benedetto Lupo, perfezionando i suoi studi con maestri di rilievo come Aldo Ciccolini e conseguendo il diploma dell’Accademia Internazionale di Musica “L. Perosi” di Biella con il massimo dei voti. La sua carriera concertistica lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero (Austria, Francia, Germania, Spagna, Russia, Giappone), sia come solista sia in formazioni cameristiche e con orchestra. Parallelamente ha sviluppato una significativa attività didattica e istituzionale, ricoprendo ruoli di rilievo nei Conservatori italiani, fino alla direzione e all’attuale incarico di titolare della cattedra di Pianoforte principale al Conservatorio di Lecce.



Apprezzato anche come collaboratore e preparatore di cantanti lirici, De Leonardis è regolarmente invitato da prestigiose istituzioni concertistiche e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Ha inoltre inciso importanti lavori discografici ed è autore di pubblicazioni e trascrizioni musicali. Sono previsti sconti speciali per gli iscritti a Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Università di Sassari, Liceo musicale “Azuni” e borsisti ERSU. Per info scrivere a ellipsis.prenotazioni@yahoo.com oppure telefonare ai numeri 079298371 o 3392206362. I biglietti serali sono in vendita online oppure dalle 17, nel giorno del concerto, all’ingresso della sala Sassu. La rassegna è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari e in collaborazione col Conservatorio Canepa.