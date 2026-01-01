S.A. 14:50 Corsi propedeutici, sabato la presentazione al Canepa Il 9 maggio alle 15 al Conservatorio di Sassari si terrà un incontro informativo, destinato a famiglie e aspiranti studenti, per presentare i corsi propedeutici previsti per l’anno accademico 2026-2027



SASSARI - Il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari presenta sabato 9 maggio alle 15, nella sala Guarino, l’offerta formativa dei corsi propedeutici per l’anno accademico 2026-2027. I corsi sono pensati per fornire a tutti gli interessati la preparazione indispensabile per accedere ai corsi accademici di primo livello che rilasciano i diplomi equivalenti alle lauree universitarie triennali. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 luglio e per il prossimo anno accademico è possibile presentare domanda per i corsi di arpa, chitarra, basso tuba, clarinetto, corno, eufonio, fagotto, flauto, flauto dolce, oboe, sassofono, tromba, trombone, clavicembalo, organo, pianoforte, strumenti a percussione, violino, violino barocco, viola, violoncello, contrabbasso, canto, corsi jazz, composizione, direzione di coro, strumentazione per orchestra di fiati, didattica della musica, musica elettronica. A questi si aggiungono due nuove possibilità per le ammissioni ai corsi propedeutici: tastiere elettroniche e trombone jazz.



I corsi propedeutici hanno una durata massima di tre anni, ma il percorso può essere abbreviato in base al livello di ingresso, ai tempi individuali di apprendimento e al raggiungimento delle competenze necessarie per l’accesso ai corsi accademici di primo livello. L’organizzazione didattica è pensata per permettere agli studenti di conciliare la frequenza del Conservatorio con quella di altri istituti di istruzione secondaria superiore. L’ammissione ai corsi non prevede limiti d’età ed è subordinata al superamento di un esame di ammissione e alla disponibilità dei posti. L’esame consiste nella verifica delle abilità relative alla disciplina scelta e delle competenze teorico-musicali. Le domande per sostenere l’esame di ammissione potranno essere presentate tramite procedura online. Gli esami si svolgeranno tra il 21 settembre e il 3 ottobre. Per i candidati collocati in posizione utile in graduatoria, l’immatricolazione dovrà essere effettuata dal 5 al 16 ottobre.



All’incontro di sabato saranno inoltre illustrate le principali novità sui nuovi laboratori di avviamento alla pratica strumentale, in particolare per pianoforte e arpa, che arricchiranno ulteriormente il percorso formativo degli studenti. I laboratori sono istituiti al di fuori degli ordinamenti di studio curricolari al fine di far acquisire agli studenti le competenze necessarie per l’accesso ai corsi propedeutici. Sono ovviamente indispensabili per le materie che non figurano tra quelle attivate nelle scuole medie a indirizzo musicale del territorio ma sono altrettanto utili per offrire un percorso ponte tra l’uscita delle scuole e l’accesso ai corsi propedeutici anche per gli strumenti di maggiore diffusione.