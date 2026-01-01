Cor 14:53 Mauro Uselli: il vento diventa musica Il musicista algherese Mauro Uselli ha inaugurato il suo tour estivo con una performance immersiva tra i pini e l’acqua. Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, la sponda della laguna del Calich ad Alghero si è trasformata in un palcoscenico naturale d’eccezione



ALGHERO - Sulle note dei flauti di bambù e del bansuri, il musicista algherese Mauro Uselli ha inaugurato il suo tour estivo con una performance immersiva tra i pini e l’acqua. Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, la sponda della laguna del Calich ad Alghero si è trasformata in un palcoscenico naturale d’eccezione. Il flautista Mauro Uselli ha dato vita a una performance di rara suggestione, inaugurando ufficialmente il suo nuovo programma estivo dedicato alla musica immersiva e al dialogo profondo con l’ambiente e le sue melodie.



In un contesto dominato dal fruscio dei pini e dal riflesso dell’acqua, Uselli ha saputo trasformare il vento in un protagonista attivo della composizione. Utilizzando flauti di bambù posizionati strategicamente per intercettare le correnti d’aria, il musicista ha permesso alla natura stessa di "soffiare" negli strumenti, creando un sibilo etereo che ha poi ricamato e rifinito con il suo celebre virtuosismo. Il cuore dell’esibizione ha visto protagonista il Bansuri, il flauto traverso indiano simbolo di spiritualità. Tra variazioni ritmiche veloci che evocavano il canto degli uccelli e momenti di sospensione quasi meditativa, il confine tra suono umano e melodia naturale si è dissolto, regalando ai passanti e ai visitatori un’esperienza di totale comunione con il paesaggio.



“Questa performance segna l’inizio di un percorso che porterà la musica fuori dai contesti convenzionali - spiegano i collaboratori dell’artista. «L’obiettivo è fondere l'arte con l'ecosistema, rendendo ogni concerto un evento unico e irripetibile, plasmato dagli elementi del momento». L’appuntamento del Calich apre ufficialmente la stagione delle performance itineranti di Mauro Uselli, che promette di toccare luoghi simbolo del territorio con programmi sempre nuovi, all'insegna dell'autenticità e dell'innovazione sonora.