Cor 12:32 Alghero: Su Tenore a Sa Mandra Mercoledì 15 aprile, alle ore 18.30, a Sa Mandra torna Nàrami, e questa volta sarà la musica a raccontarsi, in collaborazione con la Fondazione Maria Carta. Ospite d’eccezione sarà su Tenore “Remunnu ’e Locu” di Bitti, una delle espressioni più autentiche e suggestive della tradizione vocale sarda



ALGHERO - Ad accompagnare il gruppo vocale ci sarà Giacomo Serreli, giornalista, scrittore e profondo conoscitore della musica e della cultura della Sardegna, che guiderà il pubblico in una chiacchierata musicale tra parole, suoni e memoria. Il canto a tenore, riconosciuto nel 2005 dall’Unesco come Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità, è un canto arcaico, gutturale e modulato. La boche, voce solista, intona il testo poetico in lingua sarda e guida l’andamento ritmico e tonale, seguita dal tenore vero e proprio: su bassu, sa contra e sa mesu boche.



Quattro voci soltanto, capaci di creare un dialogo sonoro inconfondibile, primordiale e profondamente evocativo. Questo canto affonda le sue radici nel mondo agro-pastorale: secondo la tradizione, furono i pastori a svilupparlo per entrare in contatto con le forze spirituali della natura, imitandone i suoni e i versi degli animali. Un’espressione musicale che, oltre a suscitare meraviglia, è stata nel tempo uno straordinario strumento di trasmissione di cultura, identità e sapere.



Cantare, in Sardegna, accompagna la vita: consola nella solitudine, diventa preghiera o supplica, esplode in allegria quando ci si ritrova insieme per fare festa. I canti in rima di Su Tenore de Bitti raccontano la quotidianità, l’amore, la natura e soprattutto la gioia dello stare insieme, riuscendo ad affascinare tanto i conoscitori più esperti quanto chi si avvicina per la prima volta a questa tradizione. Un appuntamento Nàrami da non perdere, un vero e proprio fuori menù musicale, capace di emozionare e sorprendere. Al termine dell’incontro, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi a cenare presso l’Azienda Agrituristica Sa Mandra, previa prenotazione.