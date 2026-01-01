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S.A. 9:53
Musica popolare: 1 milione da Regione
La Regione Sardegna ha programmato un finanziamento di un milione di euro per sostenere le associazioni che si occupano di attività musicali popolari
Musica popolare: 1 milione da Regione

CAGLIARI - Con l’avviso CunSonoS 2026 la Regione Sardegna ha programmato un finanziamento di un milione di euro per sostenere le associazioni che si occupano di attività musicali popolari. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell’assessora della Pubblica istruzione, Sport e Cultura, Ilaria Portas. «Le linee di intervento sono tre e hanno una rilevanza strategica nella promozione e divulgazione della cultura popolare e per ciò che concerne l’aspetto aggregativo e sociale dei territori – spiega l’assessora Portas –. Per la nostra isola questo tipo di attività, legata all’arte, alle festività laiche o religiose, è di fondamentale importanza e rappresenta una parte culturale che ci identifica anche nel resto del mondo. Custodire, valorizzare e tramandare questo bene, allo stesso tempo materiale e immateriale, è un nostro compito e una nostra priorità».

Con la prima linea di intervento (art.2), la Regione si occupa dello sviluppo delle attività musicali popolari istituzionali a favore delle associazioni e dei complessi bandistici, dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folcloristici isolani e dei poeti improvvisatori, regolarmente costituiti, senza fine di lucro e che operano in maniera continuativa da almeno un anno. Con l'articolo 8 della stessa legge regionale vengono disciplinati invece gli interventi a sostegno dell'attività corsuale, ovvero di preparazione musicale, a favore di soggetti che operino da almeno due anni e dispongano della capacità tecnico - organizzativa necessaria per lo svolgimento delle iniziative. La terza linea di intervento (l'articolo 2-bis) disciplina, infine, l'attività delle associazioni di tutela e rappresentanza delle associazioni musicali, comprese le attività di formazione a favore delle associazioni da essi rappresentate.
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