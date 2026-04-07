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S.A. 21:03
Iscrizioni aperte a Stintino Jazz e Classica
Stintino Jazz torna per la stagione numero 13 con una masterclass di canto jazz con la docente Giulia Grigoletto Lorvich e il pianista Mariano Tedde, la speciale lezione-concerto con gli storici docenti Bruno Tommaso e Roberto Spadoni
Iscrizioni aperte a Stintino Jazz e Classica

STINTINO - Il Mut ospiterà a luglio Stintino Jazz e Classica, la rassegna di concerti e masterclass dell’Associazione LABohème che da 13 anni si occupa di diffondere nuovi talenti attraverso seminari di musica d’insieme, masterclass e concerti. Stintino Jazz torna per la stagione numero 13 con una masterclass di canto jazz nuova di zecca con la docente Giulia Grigoletto Lorvich e il pianista Mariano Tedde, la speciale lezione-concerto con gli storici docenti Bruno Tommaso e Roberto Spadoni supportati dallo Stintino Jazz Ensamble e 10 concerti a ingresso gratuito in 10 giorni con grandi ospiti dal Jazz alla Classica.
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