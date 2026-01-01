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Cor 19:34
San Francesco tra Iglesias e Oristano
800 anni dalla morte del Santo di Assisi: Un convegno di studi alla facoltà teologica: San Francesco e la Sardegna, un legame storico e spirituale tra Iglesias e Oristano
San Francesco tra Iglesias e Oristano

IGLESIAS - In occasione degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi, la Facoltà Teologica della Sardegna, in collaborazione con la Diocesi di Iglesias e il Comune di Iglesias, organizza un convegno dal titolo "San Francesco a la Sardegna: un legame storico e spirituale tra Iglesias e Oristano". L'evento si terrà venerdì 17 aprile 2026, alle 16.30, nell'Aula Magna della Facoltà Teologica, a Cagliari (via Sanjust, 13).

Intervengono: Marco Antonio Scanu ("La raffigurazione di san Francesco che riceve le stimmate nelle chiese conventuali sarde come fatto identitario"), Mauro Badas ("Gosos francescani nella tradizione agiografica sulcitana"), Filippo Sedda ("Le historiae francescane nei libri liturgici medievali della Cattedrale di Oristano") e Fabrizio Congiu ("Iglesias francescana tra storia e memorie").

Modera Daniela Aretino, archivista e paleografa (Archivio Storico del Comune di Iglesias).
Saluti di S.E. Mario Farci, Vescovo di Iglesias, e di Mons. Giovanni Ligas, Preside della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.
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