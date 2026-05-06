S.A. 13:30 Da Pirisi pressing a Colledanchise e Sanna sul brand Un brand e marchio cittadino: E' ciò che chiede pubblicamente il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, sollecitando «nel più breve tempo possibile a procedere» il presidente della Commissione Cultura Marco Colledanchise e l'assessora Raffaella Sanna



ALGHERO - «Un chiaro brand e marchio cittadino autorevole che possa essere conosciuto dai cittadini e riconosciuto dall'Amministrazione comunale». E' ciò che chiede pubblicamente il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, sollecitando «nel più breve tempo possibile» il presidente della Commissione Cultura Marco Colledanchise e l'assessora Raffaella Sanna. «La città di Alghero da qualche anno sta vivendo una straordinaria stagione di esposizione mediatica grazie a tantissime iniziative di carattere culturale,religiosa,sportiva e di intrattenimento di ogni ordine e grado, contemporaneamente vista l'esposizione mediatica senza precedenti stiamo assistendo ad un proliferare di costumi e abiti di ogni genere e che spesso mutano o si trasformano di mese in mese o da iniziativa ad iniziativa confondendo così cittadini ed istituzioni che si aspettano invece un chiaro riconoscimento simbolico ed identitario del luogo, ecco perché risulta oramai improcrastinabile mettere un punto sul tema partendo proprio dalla delibera comunale n° 59/2005 già esistente approvata qualche lustro fa' e da quella riproporre un lavoro scientifico e autorevole che possa portare ad un chiaro e ben visibile brand e marchio cittadino» scrive Pirisi.



Nella foto: Mimmo Pirisi