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Cor 11:00
Pier Luigi Alvau intervista Quim Torra
Pier Luigi Alvau in un incontro d’ispirazione culturale e di innegabile natura politica, converserà ed intervisterà Quim Torra, ex Presidente della Generalitat de Catalunya: appuntamento alla Biblioteca Catalana di Alghero (Via Arduino)
Pier Luigi Alvau intervista Quim Torra

ALGHERO - Domani, mercoledì 6 maggio, alle ore 18, Pier Luigi Alvau in un incontro d’ispirazione culturale e di innegabile natura politica, converserà ed intervisterà Quim Torra, ex Presidente della Generalitat de Catalunya. L’incontro è programmato alla Biblioteca Catalana in via Arduino n. 44 (fronte Piazza del Teatro). Quim Torra prima dell’intervista con Pier Luigi Alvau presenterà nella stessa Biblioteca i libri “Nació i Estat” e “Paraules de President” di Josep Vicenç Mestre Nogué, present a l’atto. La figura di Quim Torra rappresenta un importante riferimento nel panorama catalano sia dal punto di vista culturale sia politico, soprattutto come simbolo di resistenza contro la costante oppressione del catalanismo. Intorno a queste tematiche Pier Luigi Alvau focalizzerà la conversazione con Quim Torra proponendo domande specifiche.
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