Cor 20:19 Universitat Catalana d’Estiu: contributi Plataforma per la Llengua assegnerà contributi per consentire a quattro giovani algheresi di partecipare alla 58ª edizione dell’Universitat Catalana d’Estiu. Le candidature si possono inviare via e-mail all´indirizzo plalguer@plataforma llengua.cat entro le ore 23:59 di domenica 31 maggio



ALGHERO - Plataforma per la Llengua assegnerà quattro borse di studio a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni per finanziare la partecipazione alla 58ª edizione dell’Universitat Catalana d’Estiu, che si terrà a Prada de Conflent (Catalogna del Nord) dal 16 al 23 agosto 2026. Le borse di studio hanno lo scopo di incoraggiare e garantire la partecipazione dei giovani ai corsi, alle giornate di studio, alle conferenze e ai laboratori organizzati ogni anno dall'Universitat Catalana d’Estiu.



Le borse di studio consistono in quattro contributi fino a 800 euro ciascuno, da assegnare a quattro partecipanti algheresi per coprire le quote di iscrizione e le spese di viaggio (aereo, traghetto, autobus, treno, auto, ecc.) da Alghero a Prada de Conflent. I requisiti fondamentali per la partecipazione sono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e possedere una buona padronanza orale del catalano algherese. Verranno inoltre assegnati punti bonus per la padronanza scritta del catalano, per aver partecipato a corsi o laboratori in algherese o in altre varianti del catalano, e per essere o essere stati membri di associazioni senza scopo di lucro dedicate alla promozione della lingua e della cultura locale.



Dopo la partecipazione all'UCE, i vincitori dovranno presentare un articolo che racconti della propria esperienza, che sarà pubblicato sulla rivista Al Portal, Veus de l'Alguer. Tutti gli interessati possono iscriversi inviando un'e-mail all'indirizzo plalguer@plataforma-llengua.cat entro le ore 23:59 di domenica 31 maggio. I candidati selezionati riceveranno un avviso via e-mail entro il 3 giugno 2026. I risultati della selezione verranno pubblicati anche sul sito web della Plataforma per la Llengua.