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Cor 15:00
Fumetti, torna la Summer School de l´Alguer
Dopo le positive esperienze delle precedenti edizioni, torna ad Alghero l´Accademia Multimediale Kèrberos - Summer School de l´Alguer 2026, il progetto formativo dedicato ai linguaggi della narrazione contemporanea
Fumetti, torna la Summer School de l´Alguer

Dopo le positive esperienze delle precedenti edizioni, torna ad Alghero l'Accademia Multimediale Kèrberos - Summer School de l'Alguer 2026, il progetto formativo dedicato ai linguaggi della narrazione contemporanea, realizzato in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero e a nome dell'Associazione dei Volontari per la Biblioteca San Michele ODVm con il sostegno del Comune di Alghero e il contributo della Fondazione di Sardegna.

Formazione professionale tra fumetto, manga, cinema, sceneggiatura e narrazione contemporanea, anche per il 2026 l'offerta formativa è ampia e trasversale. Tra i percorsi principali figura il Corso di Fumetto Professionale, un percorso completo di 180 ore, il corso dedicato ai più giovani tra i 12 e 17 anni, e workshop dedicati alla sceneggiatura. Un programma fitto e ricco di momenti formativi che si articoleranno nelle sedi della Biblioteca San Michele e dell'Umanitaria.

Tutti i dettagli della Summer School saranno illustrati nel corso della della conferenza stampa fissata mercoledì 20 maggio nella sede dell'Umanitaria, al piano terra del Quarter, alla presenza dell'Assessora alla Cultura del Comune di Alghero Raffaella Sanna, della Direttrice della Società Umanitaria Alessandra Sento, di Franco Arcamone della Biblioteca San Michele, di Mauro Muroni, docente del corso propedeutico al fumetto, di Diego Cajelli, docente del corso di fumetto professionale, e di Giovanni Bufalini, responsabile del workshop filmaker lab.
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