Cor 13:25 Foreste aperte nel Parco di Tepilora Una straordinaria giornata di sole, con temperature ben sopra la media, ha accompagnato l’apertura dell’edizione 2026 di Foreste aperte nel Parco di Tepilora, che si è tenuta ieri a Lodè con lo storico punto di forza che vanta il paese dell’alta Baronia



TORPE' – Una straordinaria giornata di sole, con temperature ben sopra la media, ha accompagnato l’apertura dell’edizione 2026 di Foreste aperte nel Parco di Tepilora, che si è tenuta ieri a Lodè con lo storico punto di forza che vanta il paese dell’alta Baronia: l’escursione sulle colline che dominano il colle di Tepilora e il corso del Rio Posada fino al lago di Torpè e alla zona umida sul litorale tirrenico. Stamattina, di buon’ora, è partita invece la seconda tappa di Bitti, nei boschi più a monte dell’area protetta tra escursioni a piedi e a cavallo, in quad e bicicletta, e tanti laboratori esperienziali per grandi e piccini. Domenica 19 aprile sarà la volta di Torpè, mentre la chiusura della quattro giorni di appuntamenti si terrà il 25 aprile a Posada.



Domenica 19 aprile. Torpè si prepara ad accogliere i visitatori della terza tappa di Foreste aperte con una serie di immersioni nella natura capaci di soddisfare le diverse esigenze degli amanti delle esperienze all’aria aperta: escursioni a piedi o a cavallo (per esperti) tra i boschi di leccio e macchia mediterranea fino alle vette di Monte Nurres, da dove si può ammirare il paese e tutta la valle fluviale fino al mare e alle cime di Tavolara. E poi in quad nell’oasi di Sa Dea lungo le sponde del lago di Torpè o in kayak sul Rio Posada, dove si terrà anche il laboratorio sportivo di pesca e rilascio. E poi tanta tradizione e agroalimentare che faranno da cornice all’offerta del calendario torpeino. Tutte le attività escursionistiche ed esperienziali sono gratuite.



Il programma. Cuore pulsante dei laboratori e snodo per le escursioni sarà il Centro espositivo del Parco (il Polivalente nell’area sportiva). I primi due appuntamenti sono fissati alle 8 per le partenze verso Monte Nurres: il trekking, su prenotazione obbligatoria al numero 3395852515, coordinato dalla guida ambientale escursionistica, Alessandro Prina, e l’escursione a cavallo (a cura dell’Associazione Donu ‘e Prenda). Dalle 9 alle 13 ci sarà il tour guidato in quad nell’oasi di Sa Dea (a cura di Sardinia Experience Quad Tour). L’ultimo laboratorio con escursione esperienziale in kayak, su prenotazione al 339 585 2515, si terrà dalle 16 alle 18, sul Rio Posada in località Badu de Mesu (a cura dell’ASD Kayak Rio Posada). Sempre nella stessa area, ma dalle 9:30 alle 12, si svolgerà il laboratorio di pesca e rilascio per bambini e adulti (a cura dell’ASD Pesca Torpè).



Dalle 10:30 alle 19 sarà operativo l’Infopoint e stand dall’Agenzia Forestas, così come prenderà il via la Lezione di Yoga in natura, a cura di Yoga Giuseppe Satta. Nella fascia 11-19 ci saranno i laboratori di tiro con l’arco “Open day archery” (a cura dell’ASD Arcieri Arcos Nuoro), “Infusion Experience” – Erbe in Sardegna (a cura di Gianfranco Deledda) e le attività di accompagnamento, a cura di tutor locali, lungo le vie del paese. Dalle 13 alle 18 spazio all’agroalimentare locale con la preparazione dei dolci tradizionali (volontari del Comitato N.S. degli Angeli Leva 1976) e della trasformazione del latte in formaggio (a cura di allevatori ovicaprini locali). Alle 16 si potranno seguire le dimostrazioni su ferratura del cavallo, sella e monta da lavoro (dell’Associazione Donu ‘e Prenda).



Sempre alla stessa ora e fino alle 19 prenderanno il via una serie di attività dedicate soprattutto ai più piccoli: battesimo della sella con asinelli (a cura di Alessandro Prina); battesimo della sella con pony per bambini e principianti (Associazione Donu ‘e Prenda); laboratorio “Pulcini Amici” con esposizione delle galline ornamentali (a cura di Vita da Galline); Villaggio ecologico per bambini (di Happy Island events). Due gli appuntamenti con ingresso gratuito dedicati alla storia e all’arte: la visita dalle 11 alle 18 della Casa Museo “Domo pintada”, in via Palermo 1, a cura dell’artista Domenico Satta; Mostra permanente: “Il Popolo di Bronzo 2.0”, a cura del Comune di Torpè e del Ceas Torpè Porta del Parco, dalle 16 alle 19. Sempre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, si terranno i canti e la musica tradizionale (a cura di artisti locali) e l’esibizione del Gruppo folk Santu Pedru Torpè, con laboratorio dedicato ai primi passi per principianti (a cura dell’omonimo gruppo). Per tutta la giornata (a cura del Comitato N.S. degli Angeli – Leva 1976) sarà operativo il punto ristoro (a pagamento) e quello dedicato ai partecipanti alle attività dalle 13 alle 15.