Cor 20:11 Il Metodo Rondine nelle scuole di Alghero “Una Rondine vola in Sardegna”: ad Alghero, dal 15 al 17 aprile, tre giornate di formazione, confronto e progettazione sociale per portare il Metodo Rondine nelle scuole e nel territorio



ALGHERO - Dal 15 al 17 aprile ad Alghero si terrà “Una Rondine vola in Sardegna”, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace, con il patrocinio del Comune di Alghero, in collaborazione con la rete della comunità educante, la rete delle scuole del territorio, la Fondazione Alghero e il sostegno della Fondazione di Sardegna, nell’ambito del progetto educativo Quarto Anno Rondine. Il percorso nasce con l’obiettivo di accompagnare studenti, docenti e comunità educante in un’esperienza di formazione e co-progettazione orientata allo sviluppo di iniziative di impatto sociale per il territorio.



Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di promuovere tra i giovani una cultura della relazione e della trasformazione del conflitto, mettendo a disposizione strumenti educativi e metodologici ispirati al Metodo Rondine, frutto di oltre vent’anni di ricerca psicopedagogica che individua nella relazione interpersonale il punto di partenza per superare contrapposizioni, generare consapevolezza e costruire cambiamento sociale.



«Alghero ha scelto con chiarezza di essere una città della Pace, e il percorso che abbiamo intrapreso va esattamente in questa direzione» afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. «Il nostro è un impegno concreto che si traduce in azioni, progetti e collaborazioni capaci di coinvolgere la comunità e, in particolare, le nuove generazioni. Iniziative come “Una Rondine vola in Sardegna” rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare questa visione. Vogliamo che Alghero sia una città attenta, inclusiva e capace di prendersi cura delle persone. Per questo crediamo che investire sui giovani, offrendo loro strumenti, esperienze e spazi di partecipazione, sia fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità».