Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaScuola › Il Metodo Rondine nelle scuole di Alghero
Cor 20:11
Il Metodo Rondine nelle scuole di Alghero
“Una Rondine vola in Sardegna”: ad Alghero, dal 15 al 17 aprile, tre giornate di formazione, confronto e progettazione sociale per portare il Metodo Rondine nelle scuole e nel territorio
Il Metodo Rondine nelle scuole di Alghero

ALGHERO - Dal 15 al 17 aprile ad Alghero si terrà “Una Rondine vola in Sardegna”, iniziativa promossa da Rondine Cittadella della Pace, con il patrocinio del Comune di Alghero, in collaborazione con la rete della comunità educante, la rete delle scuole del territorio, la Fondazione Alghero e il sostegno della Fondazione di Sardegna, nell’ambito del progetto educativo Quarto Anno Rondine. Il percorso nasce con l’obiettivo di accompagnare studenti, docenti e comunità educante in un’esperienza di formazione e co-progettazione orientata allo sviluppo di iniziative di impatto sociale per il territorio.

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di promuovere tra i giovani una cultura della relazione e della trasformazione del conflitto, mettendo a disposizione strumenti educativi e metodologici ispirati al Metodo Rondine, frutto di oltre vent’anni di ricerca psicopedagogica che individua nella relazione interpersonale il punto di partenza per superare contrapposizioni, generare consapevolezza e costruire cambiamento sociale.

«Alghero ha scelto con chiarezza di essere una città della Pace, e il percorso che abbiamo intrapreso va esattamente in questa direzione» afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto. «Il nostro è un impegno concreto che si traduce in azioni, progetti e collaborazioni capaci di coinvolgere la comunità e, in particolare, le nuove generazioni. Iniziative come “Una Rondine vola in Sardegna” rappresentano un’occasione preziosa per rafforzare questa visione. Vogliamo che Alghero sia una città attenta, inclusiva e capace di prendersi cura delle persone. Per questo crediamo che investire sui giovani, offrendo loro strumenti, esperienze e spazi di partecipazione, sia fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8/4Alberghiero Alghero in finale al Cooking Quiz
3/4Le scuole sarde brillano al Green Game
31/3Samugheo: scuola moderna e inclusiva
26/3Gli studenti del Roth finalisti a Roma
23/3Alghero: la scuola celebra i linguaggi dell’inclusione
21/3Sport e alimentazione: progetto Aics
9/3Futuro incerto, Cottarelli tra gli studenti
4/3Ambiente e creatività nelle scuole sassaresi
3/3Pergole ombreggianti nelle scuole di Alghero
5/3Carlo Cottarelli in cattedra ad Alghero
« indietro archivio scuola »
13 aprile
Primavera nel cuore della Sardegna
13 aprile
Sugli aeroporti operazione mostruosa e oscura
13 aprile
A Sassari una nuova sede della Sfirs



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)