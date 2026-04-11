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S.A. 19:19
Don Marco Pozza ospite a Villanova Monteleone
Don Marco Pozza, Parroco del Carcere "Due Palazzi" di Padova, a Villanova Monteleone per la 6^ rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire – Fede e Cultura”. Appuntamento il 23 aprile
Don Marco Pozza ospite a Villanova Monteleone

VILLANOVA MONTELEONE - Altro appuntamento a Villanova Monteleone per la sesta edizione della rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire – Fede e Cultura” inserita nel Festival “La cultura oltre i confini”. A questo secondo incontro parteciperà Don Marco Pozza che presenterà il suo nuovo libro, fresco di stampa “Il miele e le cipolle” Ed. Paoline. L'incontro, organizzato dall’Associazione Culturale Interrios e dalla Parrocchia San Leonardo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova dell’Associazione Misericordia, si terrà giovedì 23 aprile 2026 a Villanova Monteleone alle 19:00 nel Salone Parrocchiale. Don Marco Pozza è il Parroco, come ama sottolineare, del Carcere "Due Palazzi" di Padova, è autore di numerosi libri di successo che spaziano dalla spiritualità alla narrativa, caratterizzati da un linguaggio semplice ma profondo, capace di parlare al cuore di tutti, tra romanzi e saggistica, ha all’attivo una ventina di pubblicazioni.

È anche volto noto in televisione per le sue interviste e i suoi programmi di approfondimento religioso come a “Sua immagine”, “Geo” e altri e ha inoltre ottenuto un riconoscimento significativo per le sue famose interviste con Papa Francesco. Questo ultimo libro "Il miele e le cipolle" rappresenta un'evoluzione del suo percorso narrativo e spirituale. In quest'opera, prosegue la sua missione di sviscerare la fede attraverso le lenti del quotidiano, usando un linguaggio schietto e privo di formalismi. Don Marco rilegge l’avventura capitata sul Sinai con lo stile provocatorio che gli è proprio. Illuminato dalla luce delle galere laddove, ancora oggi, la scelta è la stessa: la sicurezza della schiavitù oppure il rischio della libertà.

Più che di magia, come si legge nella presentazione, fu gesto d’amore: “Forza, passate!” Toccò a Mosè, pastore balbuziente, aprire quel Mare diventato proverbio. Il Sinai è un campo di addestramento. I comandamenti sono gli esercizi che Dio propone al popolo per "farsi i muscoli" e non soccombere alle lusinghe dei vecchi padroni. Non sono fini a sé stessi, ma servono a preparare il popolo all'ingresso nella Terra Promessa. In sintesi, per Don Marco i Dieci Comandamenti sono la mappa del tesoro per chi vuole restare libero e non tornare a mendicare le "cipolle" di una vita sottomessa. Restano comunque una bussola per attraversare ogni deserto: a guidare la nave, però, sarà sempre il capitano, mai la bussola.
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