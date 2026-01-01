Cor 12:29 Ute, Derriu parlerà di "antichi simboli" Martedì 19 maggio ore 17.00 presso i locali dell’ex Seminario (via Sassari, 179 Alghero). Lezione conferenza di Alessandra Derriu, storica, archivista e docente di materie letterarie, dal titolo Antichi simboli. Tra storia, devozione, magia e superstizione. I notai in Sardegna.2



ALGHERO - Un viaggio nella storia del notariato in Sardegna dal Medioevo all'Età Moderna. In particolare nella conferenza di martedì si analizzeranno i signa notarili, segni appunto, disegni allegorici che accompagnavano un tempo la firma dei notai. Il nome era preceduto da un signum di Croce che veniva poi abbellito e ornato, arricchito di simboli, molti dei quali antichissimi, e che ci raccontano devozioni e credenze. Lo studio dei documenti fa parte del progetto virtuale “entrare in Archivio”: lezioni dedicate in particolare alla visione virtuale, analisi e studio di documenti d’Archivio che raccontano l’economia, le leggi, le usanze ed i costumi della nostra Isola attraverso gli atti notarili. Tematiche generali affrontate saranno la Storia della Sardegna ma anche cultura, antropologia, società, arte, legislazione, amministrazione, economia, culto, religiosità, usi e costumi, tradizioni, magia e stregoneria in Sardegna, dal medioevo all'età moderna.