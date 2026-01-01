Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibriUte, Derriu parlerà di "antichi simboli"
Cor 12:29
Ute, Derriu parlerà di "antichi simboli"
Martedì 19 maggio ore 17.00 presso i locali dell’ex Seminario (via Sassari, 179 Alghero). Lezione conferenza di Alessandra Derriu, storica, archivista e docente di materie letterarie, dal titolo Antichi simboli. Tra storia, devozione, magia e superstizione. I notai in Sardegna.2
<i>Ute</i>, Derriu parlerà di

ALGHERO - Un viaggio nella storia del notariato in Sardegna dal Medioevo all'Età Moderna. In particolare nella conferenza di martedì si analizzeranno i signa notarili, segni appunto, disegni allegorici che accompagnavano un tempo la firma dei notai. Il nome era preceduto da un signum di Croce che veniva poi abbellito e ornato, arricchito di simboli, molti dei quali antichissimi, e che ci raccontano devozioni e credenze. Lo studio dei documenti fa parte del progetto virtuale “entrare in Archivio”: lezioni dedicate in particolare alla visione virtuale, analisi e studio di documenti d’Archivio che raccontano l’economia, le leggi, le usanze ed i costumi della nostra Isola attraverso gli atti notarili. Tematiche generali affrontate saranno la Storia della Sardegna ma anche cultura, antropologia, società, arte, legislazione, amministrazione, economia, culto, religiosità, usi e costumi, tradizioni, magia e stregoneria in Sardegna, dal medioevo all'età moderna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/5Laboratorio di scrittura con Andrej Longo
15/5Un’Isola in Rete: Giulio Zambon a Sassari
14/5Salone del libro: Sardegna inaugura il suo spazio
13/5L´ algherese Nemapress al salone di Torino
7/5Luca Pappagallo e Giovanni Fancello a Putifigari
8/5Editori sardi al Salone del Libro di Torino
7/5Due autrici internazionali sbarcano ad Alghero
4/5Maggio nelle biblioteche di Sassari
27/4“Il Percorso di Nefino” arriva ad Alghero
28/4Awanagana, cronaca surreale di un mondo reale
« indietro archivio libri »
18 maggio
«Boe a Porto Conte, traditi i diportisti»
18 maggio
«Campeggio abusivo al porto»
17 maggio
Alghero: esplosione in via Palomba



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)