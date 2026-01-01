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Cor 11:58
Fidapa e Ute presentano Vittorio Gazale
La Fidapa di Alghero organizza insieme all’´Ute di Alghero "Nell’Interesse dello Stato: racconto al femminile del Novecento italiano all’Asinara”, presso il salone di via Sassari, mercoledì 20 maggio dalle ore 18
Fidapa e Ute presentano Vittorio Gazale

ALGHERO - Nel volume "Nell’Interesse dello Stato" di Vittorio Gazale si ripercorrono le vicende storiche italiane del Novecento dello scorso millennio, seguendo le vicissitudini dell’isola dell’ Asinara adibita a luogo di esilio e di pena. La presentazione, oltre a mettere in evidenza un passato che ha fortemente condizionato l’Asinara, intende esplorare gli avvenimenti storici in un’ottica femminile raccontando le vicende di donne che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, hanno segnato eventi e fatti importanti del nostro Paese.

A titolo d’esempio: la detenzione all’Asinara della Principessa etiope Woizero Romaneworch figlia primogenita dell’imperatore Hailé Selassié, e dei suoi figli a causa della ritorsione dei militari italiani contro l’attentato al Generale Graziani, viceré d’Etiopia; il ruolo delle donne di “presunti uomini di mafia” che trascorrevano il periodo di “fermo” con i loro compagni sull’Isola.

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e dell’assessora alla cultura Raffaella Sanna, della padrona di casa Marisa Castellini, presidente UTE e della presidente della sezione FIDAPA di Alghero Neria De Giovanni, ci sarà una intervista/conversazione tra l’autore del libro, Vittorio Gazale, e Marirosa Martinelli vicepresidente della Sezione Fidapa di Alghero. Si proietteranno due piccoli filmati relativi ai temi del libro proposto. Ingresso libero.
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