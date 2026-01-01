S.A. 9:09 Isola in Rete: Antonella Camarda e Giulia Simi a Sassari Giovedì 21 maggio Antonella Camarda e Giulia Simi protagoniste di un nuovo appuntamento del festival letterario e culturale



SASSARI - Prosegue il calendario degli appuntamenti del Festival Internazionale del Libro e della Lettura “Un’Isola in Rete”. Giovedì 21 maggio alle ore 18, presso la Biblioteca Universitaria di Sassari, in via Enrico Costa, le autrici e professoresse Antonella Camarda e Giulia Simi presenteranno il volume Erbario della Memoria, Mondo vegetale e ricordi privati. L’incontro, organizzato in collaborazione con Dumas Talk, offrirà al pubblico l’occasione di approfondire i temi affrontati nel libro e la genesi del progetto editoriale. Nel corso della serata, le due autrici dialogheranno con i lettori, che avranno la possibilità di porre domande, scattare fotografie e acquistare una copia autografata del volume. L’appuntamento si inserisce nel programma della XVI edizione di “Un’Isola in Rete”, festival diffuso che proseguirà nelle prossime settimane con numerosi incontri e presentazioni dedicate ad autrici e autori provenienti da tutta Italia.



Nella foto: Antonella Camarda