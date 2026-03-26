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Cor 14:10
Via i sigilli al Magic Beach di Alghero
Riapertura per lo storico stabilimento balneare sul litorale sabbioso di Alghero. Soltanto qualche settimana fa era arrivato il sequestro penale preventivo. Da venerdì riparte l´attività sulla spiaggia del Lido
Via i sigilli al <i>Magic Beach</I> di Alghero

ALGHERO - Ancora una vittoria per la proprietà, nella querelle giudiziaria che coinvolge lo storico stabilimento balneare sul lido di Alghero, il Magic Beach. Soltanto qualche settimana fa gli organi competenti avevano apposto i sigilli alla struttura balneare, ai sensi dell’ art. 321 del Codice di Procedura Penale, disposto dal Gip di Sassari con decreto in data 26/3/2026. Da venerdì la ripartenza sulla spiaggia del Lido per i titolari dello storico stabilimento balneare.
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