Cor 9:49 «Posidonia, esilarante autoincensamento» I titolari delle aziende Simar srls di Simula Michele e Caneo Fabiana, Sea soul di Moccia Gianluca, Overboard di Martiri Salvatore, Sailing for living srls di Dario Delogu e Falchi Giulio, Sun e Sea di Simula Michele e Jet Ski di Luca Bonato contro quello che definiscono «un imbarazzante siparietto che getta discredito sull´amministrazione»



ALGHERO - Mentre proseguono sul litorale i lavori per la rimozione della posidonia in eccesso, ad Alghero non si placano le polemiche, sempre più ruvide e infuocate. E' il caso delle sei giovani aziende operanti nell’area portuale di sottoflutto, con i titolari che esprimono perplessità e si scagliano pesantemente contro quello che definiscono «un siparietto auto propagandistico inscenato da due assessori in area portuale».



Il riferimento è ad un video social pubblicato dagli assessori all'Ambiente (Raniero Selva) ed al Demanio (Enrico Daga), in cui i due delegati della giunta Cacciotto spiegano e analizzano i lavori in corso d'opera. «Un siparietto imbarazzante, teso all’autoincensamento per le operazioni di gestione della posidonia spiaggiata che meriterebbero ben altre sottolineature. Una esibizione che getta discredito sull'amministrazione» secondo la Simar srls di Simula Michele e Caneo Fabiana, Sea soul di Moccia Gianluca, Overboard di Martiri Salvatore, Sailing for living srls di Dario Delogu e Falchi Giulio, Sun e Sea di Simula Michele e Jet Ski di Luca Bonato.



«Auspichiamo che nel futuro gli assessori recuperino serietà restituendo dignità all’Amministrazione e al sindaco che non meritano di essere coinvolti in queste rappresentazioni. Nell'interesse di Alghero e degli algheresi auspichiamo anche che il sindaco intervenga su questi fatti piuttosto singolari, che rappresentano un modo di amministrare la città che gli algheresi non meritano, e faccia in modo che non abbiano più a ripetersi» chiudono gli imprenditori algheresi.