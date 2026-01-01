S.A. 19:57 Platamona, Porto Ferro, Porto Palmas sono Blu Per il secondo anno consecutivo il Comune di Sassari, per completare l’iter di candidatura, ha elaborato e trasmesso il proprio Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), in linea con il percorso richiesto ai Comuni che partecipano al programma Bandiera Blu



SASSARI - Arriva la bella stagione e con lei una nuova importante conferma per i litorali del Comune di Sassari: anche quest’anno, la Fee (Foundation for Environmental Education - fondazione per l'Educazioneambientale) gli ha riconosciuto tre Bandiere Blu, l'importante premio internazionale dedicato alle località turistiche balneari la cui gestione è svolta secondo specifici criteri di sostenibilità. Si tratta delle spiagge di Platamona rotonda, Porto Ferro e Porto Palmas. La stagione Bandiera Blu avrà inizio il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto. In questo periodo saranno garantiti tutti i servizi previsti e il pieno rispetto dei requisiti stabiliti dal programma. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Sassari, per completare l’iter di candidatura, ha elaborato e trasmesso il proprio Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), in linea con il percorso richiesto ai Comuni che partecipano al programma Bandiera Blu. Il documento definisce gli interventi da attuare e monitorare nel triennio 2025-2027, con l’obiettivo di consolidare e migliorare le politiche locali di sostenibilità ambientale, sociale e gestionale.



Il piano individua cinque macro-obiettivi strategici, coerenti con i principi della Fee e con l’Agenda 2030: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra; Vita sott’acqua; Lotta contro il Cambiamento climatico. Gli arenili potranno essere sottoposti a visite ispettive da parte dei funzionari della Fee, finalizzate a verificare la conformità ai criteri richiesti. Per tale motivo, la conferma annuale del riconoscimento non può mai considerarsi automatica. La Bandiera Blu è assegnata esclusivamente ai Comuni che rispettano un articolato insieme di criteri ambientali, gestionali e infrastrutturali. Tra questi rientra la qualità delle acque di balneazione, la cui classificazione di “eccellenza” viene riconosciuta sulla base di campionamenti e analisi effettuati regolarmente durante le ultime quattro stagioni balneari.



Sono inoltre valutati la depurazione delle acque reflue, la corretta gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la qualità urbana e i servizi presenti sulle spiagge, come il salvamento a mare, la delimitazione delle acque sicure, la pulizia del litorale e la presenza di servizi igienici. Particolare attenzione è riservata anche all’educazione ambientale, che deve essere promossa durante tutto l’anno sia per i residenti sia per i turisti. In quest’ambito è prevista l’istituzione di un “Punto Blu” nell centro di Educazione ambientale (Ceas) Lago Baratz, che coordinerà le attività didattiche nelle spiagge Bandiera Blu 2026. Tra i requisiti figurano infine la pubblicazione dei dati relativi alla qualità delle acque di balneazione e la disponibilità di informazioni sui servizi turistici e sanitari.

La prima Bandiera Blu di Sassari è stata assegnata nel 2016 alla spiaggia di Porto Ferro. Dal 2017 il riconoscimento è stato esteso anche a Porto Palmas, mentre nel 2021 si è aggiunta Platamona.