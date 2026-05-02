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Cor 11:25
Posidonia, Pirisi: svolta per Alghero
«Da martedì prossimo Alghero cambierà fisionomia e aspetto» dice il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, lasciando intravedere una stagione estiva all’insegna di spiagge più accessibili e di un’immagine turistica rafforzata
Posidonia, Pirisi: svolta per Alghero

ALGHERO – Sarà inaugurato il prossimo 5 maggio l’impianto per lo smaltimento della posidonia in località San Marco, un’infrastruttura attesa da anni e destinata a incidere concretamente sulla gestione del litorale e sul decoro delle spiagge del nord Sardegna. A sottolinearne l’importanza è il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, che parla di «opera fondamentale non solo per il territorio algherese ma per tutti i comuni del nord dell’isola, che potranno usufruire dell’impianto».

Un progetto di lungo corso, finanziato con fondi comunitari diversi anni fa, che ha attraversato più fasi – dall’idea iniziale alla progettazione, fino alla gara e alla realizzazione – coinvolgendo diverse amministrazioni comunali ed enti. “Un plauso va a tutti gli amministratori che in questi anni hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”, evidenzia Pirisi, riconoscendo anche il lavoro portato avanti con “perseveranza e tenacia” dall’assessore Selva nel seguire il completamento dell’opera.

L’impatto, secondo il presidente del Consiglio comunale algherese, sarà immediato. Dalle prossime settimane, infatti, Alghero – in particolare il suo litorale – potrà dire addio agli accumuli di posidonia che negli anni hanno spesso limitato la fruizione delle spiagge. «Si potrà finalmente liberare un’area di spiaggia utile alla fruizione pubblica e in parte a quella privata» rimarca Pirisi, indicando un cambio di passo nella gestione del fenomeno. L’inaugurazione dell’impianto segna dunque un momento chiave per la città: «Da martedì prossimo Alghero cambierà fisionomia e aspetto», conclude, lasciando intravedere una stagione estiva all’insegna di spiagge più accessibili e di un’immagine turistica rafforzata.
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