Cor 11:23 Posidonia, apertura a San Marco Martedì prossimo verrà avviato l’impianto per il trattamento della posidonia realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco



Da martedì 5 maggio via al nuovo impianto di trattamento della posidonia ad Alghero, realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco. L’importante opera, attesa da tempo, consentirà di dare nuova vita alla posidonia raccolta ad Alghero - e in futuro in tutto il nord Sardegna - e riportare la sabbia sul litorale, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. All’inaugurazione saranno presenti, per il CIPSS, la presidente Simona Fois, il direttore generale Salvatore Demontis e il dirigente del settore Ambiente Graziano Mura; per il Comune di Alghero il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore all’Ambiente Raniero Selva.