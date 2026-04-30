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Cor 11:23
Posidonia, apertura a San Marco
Martedì prossimo verrà avviato l’impianto per il trattamento della posidonia realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco
Posidonia, apertura a San Marco

Da martedì 5 maggio via al nuovo impianto di trattamento della posidonia ad Alghero, realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco. L’importante opera, attesa da tempo, consentirà di dare nuova vita alla posidonia raccolta ad Alghero - e in futuro in tutto il nord Sardegna - e riportare la sabbia sul litorale, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. All’inaugurazione saranno presenti, per il CIPSS, la presidente Simona Fois, il direttore generale Salvatore Demontis e il dirigente del settore Ambiente Graziano Mura; per il Comune di Alghero il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore all’Ambiente Raniero Selva.
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