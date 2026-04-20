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Alguer.itnotiziealgheroPoliticaPolitica › «Buon vento Giovanna, finalmente libera»
Cor 16:00
«Buon vento Giovanna, finalmente libera»
Giampietro Moro: Essere sempre comandati nonostante le proprie capacità inespresse per volontà terza è una condizione che certamente non si addice a Giovanna. Ti auguro pertanto un buon percorso politico
«Buon <i>vento</i> Giovanna, finalmente libera»

ALGHERO - «Giovanna Caria Fadda è persona con la quale ho un rapporto sincero, corretto e diretto e pertanto talvolta ruvido. Fa parte della sua personalità, della quale ho grande rispetto perché vera e sincera. Oggi saper e poter dire ciò che si pensa senza condizionamenti è un grande valore, perché significa non dover niente a nessuno. Pertanto leggo questa sua scelta certamente con grande piacere e onestamente anche con l’ambizione di poter finalmente dimostrare, senza legami a doppio filo, la propria capacità. Essere sempre comandati nonostante le proprie capacità inespresse per volontà terza è una condizione che certamente non si addice a Giovanna. Ti auguro pertanto un buon percorso politico di crescita e profitto. La città ne ha bisogno e te ne sarà grata». Parole di Giampietro Moro, consigliere comunale di maggioranza ad Alghero, in merito all'annunciato passaggio della Caria al gruppo Misto dopo la lunga esperienza nelle fila di Forza Italia Alghero [LEGGI].
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