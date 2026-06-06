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Cor 6 giugno 2026
Ironman 70.3: percorso e viabilità alternative
Tutto è pronto per il grande appuntamento tra i più attesi nel panorama del triathlon e degli sport endurance. Le informazioni sulla viabilità e le soluzioni alternative per raggiungere le località della costa e del litorale di Maria Pia
Ironman <i>70.3</i>: percorso e viabilità alternative

ALGHERO - Alghero sarà sede dell’evento sportivo Ironman 70.3, uno degli appuntamenti più importanti e attesi a livello mondiale nel panorama del triathlon e degli sport endurance, con una stima di circa 3.000 atleti provenienti da 91 Paesi. Un appuntamento tra i più prestigiosi e partecipati al mondo nel panorama del triathlon internazionale. La tappa della Riviera del Corallo ha registrato il tutto esaurito poco dopo l’apertura delle iscrizioni, confermando fin da subito il grande interesse degli atleti di tutto il mondo per una competizione che unirà sport, paesaggio e intrattenimento. Una presenza complessiva stimata di oltre 12.000 persone tra atleti, familiari e accompagnatori. 

Un dato che non lascia dubbi sull’importanza della ricaduta in termini di promozione e di economia per la città e il territorio. Un evento che ha visto attuarsi nei mesi scorsi una fase di programmazione e di condivisione con i comitati di quartiere, le associazioni di categoria, i volontari, e che sta mobilitando l’Amministrazione comunale in tutte le sue articolazioni, con la Fondazione Alghero, settori della macchina amministrativa, collaboratori e volontari. L’imponenza della manifestazione non è riscontrabile in alcun altro appuntamento realizzato nella Riviera del Corallo. Organizzazione capillare anche per quanto riguarda la viabilità durante la competizione. Modifiche al transito e ai collegamenti urbani ed extraurbani, con soluzioni alternative per l’accesso al litorale di Maria Pia, a cui sarà possibile arrivare tramite la via di collegamento al viale Primo Maggio, via Tramontana, e la sosta ai parcheggi sterrati messi a disposizione dell’Amministrazione. 

Le soluzioni attuate sono comunque ponderate e di buon senso, tendenti a limitare al minimo i disagi per i cittadini e per le attività commerciali e balneari. Sono diverse le soluzioni previste per ovviare alla temporanea interdizione al transito nelle strade interessate dalle gare: sono previste soluzioni sia per i lavoratori che per i clienti degli hotel della baia di Porto Conte che prevedono il check out per la mattina. Per quanto riguarda Fertilia, è stato messo a disposizione il parcheggio dell’anfiteatro del Palazzo dei Congressi per sosta durante la manifestazione. E ancora, le modifiche al trasporto urbano ed extraurbano del trasporto pubblico, con variazioni e modifiche attuate con il massimo delle accortezze.
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