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Cor 6 giugno 2026
«Ita, l’intesa che rafforza i collegamenti»
Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta l’accordo raggiunto tra Ita Airways e Aeroitalia, teso a rafforzare la connettività della Sardegna e garantire la mobilità a tutti i sardi
«<i>Ita</i>, l’intesa che rafforza i collegamenti»

ALGHERO - «L’accordo tra Aeroitalia e ITA Airways rappresenta una notizia positiva per la Sardegna e per tutti i passeggeri che utilizzano la continuità territoriale. Si tratta di un’intesa che rafforza l’integrazione tra i network delle due compagnie e che consentirà di migliorare la connettività degli scali sardi con il resto d’Italia e con le principali destinazioniinternazionali». Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta l’accordo raggiunto tra Ita Airways e Aeroitalia, teso a rafforzare la connettività della Sardegna e garantire la mobilità a tutti i sardi.

«La Regione Sardegna ha seguito con attenzione questo percorso, promuovendo numerose interlocuzioni con i vettori per favorire una collaborazione sempre più stretta e costruire un sistema di trasporto aereo più efficiente, integrato e rispondente alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. L’obiettivo è sempre stato quello di garantire concretamente il diritto alla mobilità dei sardi, riducendo gli effetti dell’insularità e rendendo più semplici gli spostamenti».

«L’accordo permetterà infatti ai passeggeri di accedere con maggiore facilità alle coincidenze nazionali e internazionali, migliorando la continuità del viaggio e offrendo maggiori garanzie operative anche in caso di variazioni o criticità sui collegamenti. È un passo avanti concreto che dimostra come la collaborazione tra operatori, accompagnata dall’azione della Regione, possa produrre benefici diretti per il territorio e per chi ogni giorno si sposta da e verso la Sardegna» chiude Valdo Di Nolfo.
5/6/2026
Da oggi il volo Alghero-Genova
Il collegamento sarà attivo fino al 25 settembre 2026 con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì. I voli partiranno da Genova alle ore 12:40 e da Alghero alle ore 14:50 e saranno operati con aeromobili ATR 72 da 78 posti
4/6/2026
Via addizionale dal Riviera del Corallo
Non si tratterebbe di un privilegio, ma di una scelta strategica mirata a sostenere un territorio che ha bisogno di strumenti specifici per crescere e competere
4/6/2026
Mobilità Sardegna: accordo Aeroitalia-Ita
Accordo di collaborazione commerciale sottoscritto tra Aeroitalia e ITA Airways, che prevede l’attivazione, a partire dal mese di luglio, di un accordo di interlinea esteso all’intero network delle due compagnie e l’introduzione di ulteriori strumenti di integrazione commerciale per il traffico in connessione
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