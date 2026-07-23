FI punta il Parco: «alimenta tensioni e allarmismo»

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Secondo i consiglieri comunali azzurri vi è un ulteriore aspetto ancora più grave: «L’Azienda Speciale ha scelto di personalizzare una vicenda che avrebbe dovuto rimanere esclusivamente sul piano giuridico e amministrativo, indicando espressamente il Presidente del Consorzio Commerciale del Porto di Alghero quale promotore dell’iniziativa giudiziaria. Una scelta che ha avuto l’effetto di spostare l’attenzione dal merito del ricorso alla persona del suo legale rappresentante. Le prime reazioni registrate tra gli operatori dimostrano che quella comunicazione ha già prodotto un clima di forte e irresponsabile tensione. È un modo di agire che non appartiene al corretto esercizio dell’azione amministrativa. Le istituzioni hanno il dovere di mantenere imparzialità, equilibrio e rispetto verso tutti i soggetti coinvolti, non quello di alimentare divisioni o di creare il presupposto perché un imprenditore venga individuato come il responsabile delle difficoltà del settore solo per avere esercitato un diritto garantito dall’art. 24 della Costituzione: quello di rivolgersi al giudice amministrativo per far valere i propri interessi legittimi» .





E concludono con un appello: «Per questo chiediamo al Presidente dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte di chiarire se condivida integralmente il contenuto, il tono e le finalità della comunicazione trasmessa agli operatori e se ritenga coerente con i principi di imparzialità, buon andamento e neutralità dell’azione amministrativa una iniziativa che, anziché favorire la serenità del comparto, rischia di dividerlo e di mettere un imprenditore in una posizione di ingiustificata esposizione nei confronti dei propri colleghi. Le istituzioni devono unire il territorio, non dividerlo. Il confronto sulla legittimità del Disciplinare 2026 si svolgerà davanti al TAR Sardegna, unico soggetto chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza delle rispettive tesi. Fuori dalle aule di giustizia, il compito del Parco dovrebbe essere quello di garantire imparzialità, dialogo e coesione tra tutti gli operatori economici che vivono e lavorano nell’Area Marina Protetta» .



