S.A. 8:29 Campi Boe: ecco cosa cambia

Prime novità del regolamento E’ stata individuata, in via sperimentale, la possibilità di ampliare le aree destinate alla libera fruizione del diporto mediante l’individuazione di nuovi spazi di ormeggio presso Cala "Villa dell’Olandese", Cala di "Monte Tundo", nonché in prossimità delle calette del Lazzaretto e di Cala del Rosso, dove il Parco provvederà all’installazione di cavi tarozzati



ALGHERO - A seguito delle criticità emerse in relazione all’attuale sistema dei campi boe nella rada di Alghero e del crescente dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane, la Direzione Marittima – Guardia Costiera del Nord Sardegna ha attivato un percorso di confronto istituzionale finalizzato a favorire il dialogo tra tutti i soggetti interessati, nella convinzione che soltanto attraverso una collaborazione leale e costruttiva sia possibile individuare soluzioni capaci di contemperare i diversi interessi coinvolti. In tale contesto, la Guardia Costiera ha promosso nei giorni scorsi un utile incontro, presso la sede della Capitaneria di porto di Porto Torres, con una delegazione del Comitato "Stop Campo Boe", mantenendo al contempo un costante e proficuo confronto con l’Area Marina Protetta "Capo Caccia – Isola Piana", al fine di approfondire le criticità emerse, favorire il dialogo tra le parti e costruire un percorso condiviso capace di ricondurre il confronto entro un clima di reciproca collaborazione, scongiurando il rischio di un’eccessiva esasperazione del dibattito.



Il percorso è proseguito nella giornata di mercoledì 4 agosto, quando i vertici della Guardia Costiera del Nord Sardegna hanno incontrato, presso l’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, il Presidente e il Direttore del Parco, Emiliano Orrù e Giulio Plastina, al fine di valorizzare le istanze rappresentate dai diportisti algheresi e analizzare l’adozione, già nell’immediato, di importanti misure migliorative. Tra queste, l’Ente Parco ha riferito di aver già attivato l’iter per l’approvazione di una nuova area destinata all’ancoraggio libero all’interno dell’Area Marina Protetta, nella baia di Porto Conte, nonché la modifica del disciplinare per l’utilizzo dei campi boe, con l’estensione delle condizioni meteomarine entro le quali è consentito l’utilizzo degli ormeggi, elevando il limite di operatività fino a 35 nodi di vento.



Gli incontri recentemente svolti hanno inoltre consentito di elaborare un primo cronoprogramma operativo, volto a fornire sia risposte immediate sia interventi di medio e lungo periodo, con l’obiettivo di porre in essere azioni concrete, nel pieno rispetto della tutela ambientale e della sicurezza della navigazione e della balneazione. La road map condivisa individua un percorso articolato in più fasi. Una prima fase riguarda gli interventi immediatamente realizzabili nel corso dell’attuale stagione balneare, così da offrire fin da subito risposte concrete alle esigenze manifestate dai diportisti. In particolare, è stata individuata, in via sperimentale, la possibilità di ampliare le aree destinate alla libera fruizione del diporto mediante l’individuazione di nuovi spazi di ormeggio presso Cala "Villa dell’Olandese", Cala di "Monte Tundo", nonché in prossimità delle calette del Lazzaretto e di Cala del Rosso, dove il Parco provvederà all’installazione di cavi tarozzati. Tali aree saranno disciplinate da una specifica ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, di prossima emanazione, che consentirà, limitatamente alle predette zone e nel rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, l’ormeggio al di sotto del limite dei 100 metri dalla costa.



Tali interventi sono finalizzati ad assicurare un più equilibrato contemperamento tra le esigenze della nautica da diporto, la sicurezza della navigazione, la tutela della balneazione e la conservazione dell’ecosistema marino, con particolare riguardo alla salvaguardia delle praterie di Posidonia oceanica, patrimonio naturale di straordinario valore ambientale. Una seconda fase sarà avviata al termine della stagione estiva, quando sarà possibile procedere a una più approfondita valutazione tecnica dell’attuale assetto dei campi boe e delle possibili modifiche da apportare. Conclusa la stagione balneare, infatti, il percorso proseguirà con l’istituzione di un tavolo tecnico, al quale saranno invitati a partecipare tutti i soggetti istituzionali competenti e i rappresentanti delle categorie interessate. Il tavolo costituirà la sede di confronto nella quale, sulla base dell’esperienza maturata nel corso della presente stagione estiva, dei dati raccolti e delle criticità eventualmente emerse, sarà possibile procedere a una complessiva revisione dell’attuale assetto dei campi boe.

Infine, l’ultima fase riguarderà la definizione della nuova progettualità del sistema dei campi boe per la stagione 2026/2027, che dovrà nascere attraverso un percorso condiviso tra tutte le amministrazioni interessate e i rappresentanti delle categorie coinvolte.



L’obiettivo sarà quello di valutare, con un approccio tecnico e partecipato, i migliori interventi di rimodulazione delle aree di ormeggio, dell’ubicazione dei corpi morti e delle zone destinate all’ancoraggio libero. Il Direttore Marittimo di Olbia, Capitano di Vascello Gianluca D’AGOSTINO, nel rimarcare l’importanza di un confronto civile e razionale, basato sul dialogo e sulla comprensione delle esigenze comuni, desidera rivolgere un sentito ringraziamento ai rappresentanti dell’Area Marina Protetta "Capo Caccia – Isola Piana" per la piena disponibilità dimostrata nell’ascolto delle istanze avanzate dall’utenza, ricordando che gli obiettivi di tutela dell’ambiente marino e di salvaguardia della vita umana in mare possono essere efficacemente raggiunti anche mediante l’adozione di soluzioni in grado di contemperare la libera e disciplinata fruizione dei litorali.

Allo stesso tempo, un ringraziamento va ai rappresentanti del Comitato "Stop Campo Boe" per la fattiva partecipazione dimostrata nel rappresentare, in maniera corretta e pacata, il proprio punto di vista sulla questione, con l’auspicio che la seconda metà di questa stagione estiva possa essere fruita nel modo più sereno possibile.